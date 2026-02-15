Bloco Pet Folia - Ascom

Publicado 15/02/2026 22:32

Araruama - A Praça Antônio Raposo foi tomada por cores, fantasias e muitos rabinhos abanando durante o Bloco Pet Folia Unidos das Patinhas, que integrou a programação do Carnaval Araru 2026 com uma proposta diferente e acolhedora. Pensado especialmente para tutores que não abrem mão de curtir a folia ao lado de seus pets, o bloco transformou o espaço em um verdadeiro encontro de famílias, crianças e animais, em um clima leve, seguro e animado.



A iniciativa rapidamente conquistou o público e já desponta como um dos destaques da festa, sendo apontada por muitos foliões como forte candidata ao título simbólico de Bloco Mais Fofo do Carnaval Araru 2026. Ao longo do evento, cães de todos os tamanhos desfilaram fantasiados, arrancando sorrisos e muitos registros fotográficos.



Moradora do bairro Coqueiral, Kesia Portela aproveitou o bloco ao lado do filho e dos cães Simba e Duque. “Estou adorando essa iniciativa da Prefeitura. É um Carnaval tranquilo, familiar e perfeito para curtir com os pets. Adorei”, comentou. Simba chamou atenção com a fantasia de bombeiro, enquanto Duque optou por um visual mais simples, usando apenas uma gravatinha de palhaço.



A criatividade dos tutores foi um dos pontos altos do evento. Zara desfilou vestida de Índia Tupinambá, em homenagem aos povos indígenas originários de Araruama. “Essa iniciativa dá a oportunidade da gente ficar perto deles no Carnaval”, elogiou a tutora Ingrid Just.



Outro destaque foi Gael, que surgiu com fantasia de Homem-Aranha e óculos escuros. “Amei essa ideia do Bloco dos Pets! Espero que tenha todo ano”, disse a tutora Cláudia Dias, moradora do Jardim São Paulo.



Entre improvisos e muita imaginação, a pequena Sofia, de 9 anos, explicou a fantasia da pastora alemã Maggie, que acabou virando sereia. “A Maggie vinha de Mulher-Maravilha, mas ela é grande e a parte de cima ficou pequena. Aí improvisei essa saia de bailarina. Mas ela não ficou linda?”, contou, arrancando aplausos e risadas do público.



O bloco também atraiu visitantes de fora da cidade. Ana Beatriz Ferreira veio de Niterói após ver a divulgação nas redes sociais da Prefeitura. “Vi que ia ter esse bloco e comprei essa fantasia do Kiko especialmente para o Hugo vir”, disse, com o cãozinho no colo. Já Mônica da Rocha, que veio do Rio com o marido, Carlos Lima, e a sobrinha Sofia Niegski, destacou o clima do evento. “Achei maravilhoso. Um ambiente muito familiar e tranquilo. O Luke está adorando. Ele veio disfarçado de abelha”, brincou.



O secretário municipal de Agricultura, André Mônica, ressaltou o objetivo da iniciativa. “A ideia do bloco foi criar um espaço de interação entre famílias e seus animais, com alegria, respeito e descontração. Um ambiente onde crianças, adultos e pets pudessem aproveitar juntos, com segurança e bem-estar para todos”, explicou. Ele participou do evento acompanhado da equipe da Clínica Animal Municipal.



A programação do Carnaval Araru 2026 segue neste domingo com atrações espalhadas por toda a cidade. Na Praça Antônio Raposo, o Bloco da Turma da Tia Carol retorna ao local a partir das 18h. À noite, o público confere o show de Di Marinho, às 21h, e, à meia-noite, a banda Deu Onda anima a virada da noite no Centro.



Em Praia Seca, o domingo começa às 14h com Beat Dance, segue com animação infantil e personagens às 18h e tem shows do Grupo H7, às 20h, e de Michelle Rosa, às 23h. Em Iguabinha, a programação inclui animação infantil às 18h e show de Eu Junior às 20h. Já em São Vicente, as atividades para as crianças começam às 18h, seguidas pelo show de Lucas Silva, às 20h.