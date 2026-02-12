Campanha "Não é Não"Ascom
CARNAVAL 2026/ Araruama reforça proteção às mulheres com a campanha "Não é Não"
Com o objetivo de transformar a folia em um espaço de respeito, segurança e liberdade, a campanha ganhou visibilidade na área central da cidade
Morre jovem de Iguaba Grande vítima de acidente de trânsito em Araruama
Vitor Kogler estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo, mas não resistiu aos ferimentos
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
Colisão entre veículos deixa homem ferido na Rodovia Rio Bonito, em Araruama
Ocorrência foi registrada na altura do bairro Itatiquara e mobilizou equipe de resgate
Carnaval 2026 em Araruama terá programação no Centro e distritos com blocos e shows durante cinco dias
Evento contará com atrações musicais, desfiles de blocos e atividades infantis distribuídas em diversos pontos da cidade e em Praia Seca, Iguabinha e São Vicente
Veículo colide contra árvore em Araruama e fica destruído
Motorista é socorrido inconsciente após acidente na Rodovia Amaral Peixoto, em Iguabinha
