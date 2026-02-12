Campanha "Não é Não" - Ascom

Campanha "Não é Não"Ascom

Publicado 12/02/2026 16:25

Araruama - Em meio à alegria e à intensa programação do Carnaval 2026, a Prefeitura de Araruama, por meio da Superintendência da Mulher, lançou a campanha “Não é Não”, uma mobilização de conscientização e proteção que tem como base a Lei Federal nº 14.786/2023. A legislação estabelece o protocolo “Não é Não” para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher, além de garantir medidas de acolhimento e proteção às vítimas.

Com o objetivo de transformar a folia em um espaço de respeito, segurança e liberdade, a campanha ganhou visibilidade na área central da cidade. Uma tenda foi montada em frente à sede da Superintendência da Mulher, no Centro, onde equipes especializadas orientam as mulheres sobre seus direitos, esclarecem dúvidas sobre assédio e importunação sexual e distribuem materiais informativos.

No local, também estão sendo distribuídos preservativos como parte das ações de conscientização e cuidado.

A iniciativa reforça que qualquer ato de constrangimento, abordagem insistente ou contato físico sem consentimento configura violação de direitos. A proposta é clara: no Carnaval, e em qualquer época do ano, o respeito é inegociável.

A superintendente da Mulher, Marizete Ramos, destacou a importância da presença ativa do poder público durante o período festivo. “O Carnaval é um momento de alegria, mas isso não pode significar permissividade para o desrespeito. A campanha ‘Não é Não’ reafirma que a vontade da mulher deve ser respeitada em qualquer circunstância. Estamos aqui para orientar, acolher e agir sempre que necessário”, afirmou.

Além da tenda informativa, Araruama conta com a atuação permanente da viatura Maria da Penha, que funciona 24 horas por dia. O serviço realiza atendimentos e resgates de mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo suporte imediato e encaminhamento à rede de proteção.

A campanha reforça que a denúncia é um instrumento fundamental no combate à violência. Os telefones para denunciar são: 180 (Central de Atendimento à Mulher) e (22) 99244-9900.

E nessa sexta-feira (13), o bloco do Não é Não vai fazer a festa no carnaval de Araruama, com concentração na Praça da Bíblia, no Centro, a partir das 16h.