Cidade de Araruama - Reprodução

Cidade de AraruamaReprodução

Publicado 13/02/2026 16:22

Araruama - A Prefeitura de Araruama informou que será implantado um esquema especial de trânsito durante o período de Carnaval. As intervenções viárias começam a partir deste sábado (14) e seguem o mesmo modelo adotado no último fim de semana, durante a realização do Record Sunset Rio. O objetivo é garantir a segurança de foliões, equipes de trabalho, moradores e turistas, além de manter a fluidez do tráfego na cidade.

De acordo com o planejamento, o esquema será dividido em duas etapas. A primeira prevê o fechamento parcial de vias no sábado (14) e no domingo (15), sempre a partir das 16h, com liberação prevista para as 4h da manhã do dia seguinte. Durante esse período, o desvio será feito pela Rua Estados Unidos, seguindo pela Avenida Brasil, com saída próxima ao McDonald’s, na Rodovia Amaral Peixoto.

A principal alteração ocorre na segunda-feira (16) de Carnaval, por conta do tradicional desfile do Bloco das Piranhas. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas se concentrem na orla do Centro. Por isso, o trânsito na orla será totalmente interditado a partir das 13h, por medida de segurança, com liberação prevista apenas às 4h da terça-feira (17).

Durante o fechamento total, os motoristas deverão seguir em contramão pela Rua México, passando pela Rua do Bob’s, acessando a Avenida Brasil e, em seguida, a Rua Chile. Também haverá mudança no tráfego da Avenida Getúlio Vargas, no sentido do Botânico das Asas, com saída pela Avenida Brasil e retorno nas proximidades do McDonald’s.

Já quem trafega pela Rodovia Amaral Peixoto em direção ao Centro deverá acessar a Avenida Brasil, subir pela Rua Guatemala e sair nas proximidades do Horti & Cia, na Avenida Getúlio Vargas. Na terça-feira (17) e na quarta-feira (18), o trânsito no Centro da cidade volta a funcionar normalmente, sem alterações.

Segundo a prefeita Daniela Soares, o reforço no planejamento viário é necessário devido ao aumento expressivo no número de visitantes durante o Carnaval. “O número de turistas praticamente triplica nesta época. Por isso, solicitamos um esquema especial para que o fluxo de veículos e pessoas não comprometa a rotina da cidade”, afirmou.

O esquema especial também será adotado nos distritos de Iguabinha e Praia Seca, com fechamento das vias a partir das 18h. Em Praia Seca, devido à programação dos blocos, a orla e ruas secundárias estarão interditadas também na terça (17) e na quarta-feira (18). Em Iguabinha, haverá fechamento da Rua Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com o secretário de Segurança, Pedro Soares, agentes de trânsito estarão nos locais durante todo o período das intervenções para orientar motoristas e pedestres. A Prefeitura orienta que a população fique atenta à sinalização temporária e programe seus deslocamentos com antecedência.