Publicado 12/02/2026 17:39

Araruama - O Record Sunset Rio, realizado entre os dias 5 e 8 de fevereiro, na orla do Centro, integrou as comemorações pelos 167 anos de Araruama. O evento foi promovido pela Record Rio e patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Durante os quatro dias, cerca de 120 mil pessoas passaram pelo local, segundo a organização. Além de moradores, o município recebeu visitantes de cidades vizinhas e de outros estados.



A programação contou com apresentações de Luan Santana, Cláudia Leitte, da banda Calcinha Preta e de Mumuzinho, além de artistas locais e regionais.



A prefeita Daniela Soares (PL) comentou os resultados do evento. “A nossa cidade mostra que é capaz de receber eventos e com segurança. Tivemos um balanço muito positivo pra economia da nossa cidade, durante os 4 dias de evento a nossa cidade recebeu em torno de 120 mil pessoas, foram gerados 172 empregos indiretamente, e circulou, entre o comércio, entre pousadas da cidade, mais de 1 milhão e 800 mil reais. A ocupação hoteleira teve 100%. Isso prova a nossa capacidade de fazer eventos, de receber pessoas e impulsionar cada vez mais o turismo de Araruama. Com certeza isso é prova da capacidade do nosso município em receber pessoas”, destacou a prefeita.



De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, aproximadamente R$ 1,8 milhão foram movimentados na economia local durante o período do evento.



O impacto foi registrado em quiosques, restaurantes, comércio, ambulantes e na rede hoteleira, que atingiu 100% de ocupação.



Ao todo, 172 vagas temporárias foram criadas para atender à demanda do evento.



A comerciante Juliana Maria Souza, que trabalhou com uma barraca de bebidas na orla do Centro, relatou o movimento.



“As vendas foram muito boas, apesar da chuvinha, o movimento foi muito bom, principalmente no dia do show do Luan Santana. A estrutura do evento foi fantástica, só tenho o que agradecer”, disse a comerciante.



Na área de segurança, a atuação contou com cerca de 200 profissionais, além do uso de drones e central de monitoramento. Durante o evento, um drone da Polícia Civil identificou, por reconhecimento facial, um homem com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubo. Ele foi preso em flagrante com 159 pedras de crack e duas de maconha.



A Guarda Civil informou que não houve registro de outras ocorrências relevantes ao longo dos quatro dias.