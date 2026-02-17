118ªDPReprodução
Promotor de Justiça efetua disparo contra cachorro ao alegar tentativa de ataque à filha em Araruama
Ocorrência foi registrada na madrugada no bairro Hospício e não houve feridos
Acidente interrompe tráfego na Estrada de Praia Seca em Araruama
Veículo capota na via, mobiliza equipes de resgate e provoca retenções no acesso às praias e lagoas da região
Tragédia na RJ-106: mulher morre após capotamento em Araruama
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Iguabinha
Pets, fantasias e famílias marcam o Bloco Pet Folia no Carnaval Araruama 2026
Praça Antônio Raposo virou ponto de encontro para tutores e seus companheiros de quatro patas em uma celebração tranquila, criativa e cheia de afeto
Araruama terá esquema especial de trânsito durante o Carnaval
Intervenções começam neste sábado (14) e seguem até a madrugada de terça-feira (17), com mudanças na orla e vias centrais
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
