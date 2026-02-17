118ªDP - Reprodução

Publicado 17/02/2026 22:28

Araruama - Um promotor de Justiça efetuou um disparo de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro Hospício, em Araruama.

O caso foi registrado pela polícia e não houve feridos. Segundo a ocorrência, moradores acionaram as autoridades após ouvirem um disparo na Rua dos Flamboyants.

No local, o homem confirmou ter realizado o tiro e informou que caminhava com a filha quando um cachorro, que havia saído da residência do vizinho, correu na direção dela.

O animal não foi atingido. O tutor do cachorro relatou aos agentes que o cão havia escapado pouco antes do fato e confirmou ter ouvido o disparo.

De acordo com a Polícia Militar, uma delegada aposentada, vizinha do tutor do animal, também esteve na unidade policial e informou que o mesmo cachorro já teria avançado contra integrantes de sua família em ocasião anterior.

Após contato com a autoridade policial, foi determinado que o promotor se apresente na Delegacia de Polícia de Araruama para prestar esclarecimentos.

O tutor do cão acompanhou os agentes até a unidade para formalizar o registro da ocorrência.

Com informações do G1