Bloco das Piranhas arrasta 150 mil foliões - Ascom

Publicado 17/02/2026 22:54

Araruama - A segunda-feira de Carnaval em Araruama foi marcada por muita alegria e ousadia. A orla do Centro se transformou em um verdadeiro mar de foliões. Considerado o maior bloco da cidade e um dos maiores do interior do Estado do Rio de Janeiro, o tradicional Bloco das Piranhas arrastou cerca de 150 mil pessoas para a orla do Centro, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.



E a galera começou a chegar cedo. Ainda era por volta das 16h quando os primeiros foliões começaram a ocupar a orla. Famílias inteiras, casais, grupos de amigos, pais com crianças, moradores e visitantes dividiam o mesmo espaço com um único objetivo: viver a energia contagiante do bloco mais irreverente da cidade. Alguns levaram cadeiras de praia, outros estenderam cangas na areia para acompanhar cada detalhe do desfile.



Ao som do trio elétrico e do cantor Zozi, a multidão se jogou na folia sem economia de alegria. No Bloco das Piranhas, a regra é clara e já virou tradição: homens se fantasiam de mulher, mulheres se vestem de homem, e a criatividade corre solta. Entre perucas coloridas, maquiagens extravagantes, vestidos rodados e figurinos inusitados, o que não faltou foi ousadia e bom humor.



Morador de Araruama, Carlos Henrique, que participa do bloco há mais de 10 anos, destacou a força da tradição. “O Bloco das Piranhas é a alma do nosso Carnaval. A gente cresce vendo isso acontecer. É uma festa onde todo mundo entra na brincadeira e se diverte junto”, afirmou.



Quem veio da capital também se impressionou com a grandiosidade. A visitante Mariana Souza, do Rio de Janeiro, contou que não esperava tamanha proporção. “Eu já tinha ouvido falar, mas ver de perto é outra coisa. É muita gente, muita organização e uma energia incrível. Araruama está de parabéns”, disse.



E como manda a tradição, os foliões ainda receberam um reforço especial dos organizadores do bloco: o famoso caminhão-pipa carregado de caipirinha, que foi distribuída gratuitamente ao público.



Para garantir a tranquilidade do evento, a Prefeitura montou um esquema reforçado de segurança, com atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.



O secretário municipal de Segurança Pública, Pedro Soares, destacou o planejamento da operação. “Preparamos uma estrutura integrada para que moradores e turistas pudessem aproveitar a festa com tranquilidade. O resultado foi um evento grandioso, com organização e segurança”, ressaltou.



A Secretaria Municipal de Saúde também esteve presente com duas tendas montadas ao longo da orla. Durante a festa, foram realizados 34 atendimentos, todos de baixa complexidade.



No meio da multidão, o sentimento era de celebração coletiva. A foliã Juliana Ribeiro resumiu o clima da noite: “Aqui todo mundo vira amigo. É fantasia, é música, é alegria sem julgamento”. Já o aposentado Roberto Silveira , vestido com um figurino de oncinha, completou: “No Bloco das Piranhas a gente deixa a vergonha em casa e traz só a vontade de ser feliz. Hoje é tudo festa, ninguém lembra dos boletos, disse aos risos.





fotogaleria E a festa ainda não acabou. Nesta terça-feira (17), Araruama se despede do Carnaval 2026 com uma programação especial. Na Praça Antônio Raposo, no Centro, a animação começa às 18h com o Bloco da Turma da Tia Carol, garantindo a matinê infantil, e segue às 21h com o cantor Felipe Pitta.Já na Orla do Centro, os shows começam às 20h com Lucas Silva; às 22h sobem ao palco Jeferson e Daniel, com a banda Largado às Traças; e, à meia-noite, quem encerra a programação é a cantora Cida Garcia.No distrito de Praia Seca, a despedida da folia também promete agitar moradores e visitantes. A programação começa às 16h com Rosalu, segue às 18h com animação infantil e personagens, às 22h tem o cantor Matheus Marinho e, à meia-noite, a banda Deu Onda fecha o Carnaval com chave de ouro.



