Renata Cristiane
Araruama - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (19), em frente à Juncar Auto Center, na Rodovia Araruama/ Rio Bonito, na Fazendinha.

A ocorrência envolveu um Honda Fit e um Fiat Palio, este pertencente a um funcionário da empresa. Um dos veículos capotou com o impacto.

Três pessoas ficaram feridas, sendo duas mulheres e um homem, funcionário da Juncar. As vítimas receberam atendimento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Araruama atuaram na ocorrência.

Ambulâncias de Saquarema foram acionadas para prestar apoio, devido ao número de vítimas.