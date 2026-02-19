AcidenteAraruama em Pauta
A ocorrência envolveu um Honda Fit e um Fiat Palio, este pertencente a um funcionário da empresa. Um dos veículos capotou com o impacto.
Três pessoas ficaram feridas, sendo duas mulheres e um homem, funcionário da Juncar. As vítimas receberam atendimento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Araruama atuaram na ocorrência.
Ambulâncias de Saquarema foram acionadas para prestar apoio, devido ao número de vítimas.
