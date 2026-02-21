Homem ligado ao trafico de drogasReprodução/PM
Segundo a Polícia Civil, durante diligências na região, agentes identificaram indivíduos em movimento suspeito.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os elementos tentaram fugir. Um deles, que estava em uma motocicleta, foi perseguido e alcançado pelos policiais.
Com o homem, os agentes encontraram uma bolsa contendo material entorpecente. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.
A verificação no sistema revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. A investigação apontou que ele possui registros criminais por tentativa de latrocínio, roubo e tráfico de drogas.
Após os procedimentos na delegacia, o homem foi levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que seguirá atuando no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na cidade.
