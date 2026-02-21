Homem ligado ao trafico de drogas - Reprodução/PM

Homem ligado ao trafico de drogasReprodução/PM

Publicado 21/02/2026 17:18

Araruama - A Polícia Civil de Araruama, por meio da 118ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (20), um homem apontado como responsável pelo tráfico de drogas na área conhecida como Clube dos Engenheiros, em Araruama. A ação fez parte da Operação Torniquete, coordenada pelo delegado titular da unidade.



Segundo a Polícia Civil, durante diligências na região, agentes identificaram indivíduos em movimento suspeito.



Ao perceberem a aproximação da viatura, os elementos tentaram fugir. Um deles, que estava em uma motocicleta, foi perseguido e alcançado pelos policiais.



Com o homem, os agentes encontraram uma bolsa contendo material entorpecente. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.



A verificação no sistema revelou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. A investigação apontou que ele possui registros criminais por tentativa de latrocínio, roubo e tráfico de drogas.



Após os procedimentos na delegacia, o homem foi levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



A Polícia Civil informou que seguirá atuando no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na cidade.