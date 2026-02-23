PrefeituraReprodução
Araruama inicia trâmites para novo concurso público para cargos efetivos
A comissão será responsável por levantar as vagas disponíveis, definir os cargos, realizar estudos de impacto orçamentário, escolher a banca organizadora e acompanhar todas as etapas até a homologação do resultado
Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Araruama
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Avenida Gladstone José de Oliveira, no bairro Praça da Bandeira
Ligações clandestinas de energia são retiradas na Colônia dos Pescadores em Araruama
Operação da concessionária identificou irregularidades em peixarias, quiosques e restaurantes, com suspensão do fornecimento em parte dos locais
Polícia Civil prende homem ligado ao trafico de drogas em Araruama
Operação Torniquete resulta em prisão de suspeito com mandado em aberto e antecedentes criminais
Polícia Civil de Araruama prende homem por estupro de vulnerável
Adolescente de 13 anos foi vítima em sua própria residência, segundo investigação
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
