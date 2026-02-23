Prefeitura - Reprodução

PrefeituraReprodução

Publicado 23/02/2026 17:42

Araruama - A Prefeitura de Araruama publicou a Portaria nº 023, de 19 de fevereiro de 2026, criando a Comissão Organizadora do novo concurso público para cargos efetivos. Essa fase marca o início da preparação interna do certame.

A comissão será responsável por levantar as vagas disponíveis, definir os cargos, realizar estudos de impacto orçamentário, escolher a banca organizadora e acompanhar todas as etapas até a homologação do resultado.

Esse grupo é crucial, pois definirá o número de vagas, áreas contempladas e cronograma para a publicação do edital. A abertura do concurso, aguardada por anos, visa reforçar o quadro de servidores e melhorar os serviços à população, além de repor profissionais em setores estratégicos.

O último concurso ocorreu há mais de uma década, aumentando a expectativa dos candidatos. Com a criação da comissão, a administração dá o primeiro passo formal para a realização do certame, com novas informações sobre o edital previstas após a conclusão dos estudos técnicos e contratação da banca.