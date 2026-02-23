Ligações clandestinas de energia - Reprodução

Publicado 23/02/2026 13:34

Araruama - A Enel Distribuição Rio realizou uma operação de combate a irregularidades no consumo de energia na Colônia dos Pescadores de Araruama. Durante a ação, foram removidas ligações irregulares em 11 estabelecimentos comerciais.



Segundo a concessionária, as infrações foram identificadas em peixarias, quiosques e restaurantes. As equipes constataram conexões feitas diretamente na rede de distribuição.



Após as inspeções, as ligações foram desfeitas e 10 locais tiveram o fornecimento suspenso. Oito deles não possuíam contrato com a distribuidora.



De acordo com a legislação, furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. A pena pode chegar a oito anos quando o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário.



Os responsáveis pelas ligações irregulares também podem ser cobrados pelos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período identificado.



A concessionária informou que as conexões irregulares podem provocar sobrecarga na rede e interrupções no fornecimento. A empresa estima que, sem o furto de energia, as tarifas poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.