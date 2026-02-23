AcidenteAraruama em Pauta

Renata Cristiane
Araruama - Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta segunda-feira (23) em Araruama. O acidente ocorreu por volta das 6h, na Avenida Gladstone José de Oliveira, em frente à Auto Peças Jacaré, no bairro Praça da Bandeira.
Com o impacto da batida, uma pessoa ficou ferida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima para um hospital da região.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde da pessoa ferida. As causas da colisão também não foram informadas.
O tráfego na via ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência, sendo normalizado após a retirada dos veículos.