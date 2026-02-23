AcidenteAraruama em Pauta
Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Araruama
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Avenida Gladstone José de Oliveira, no bairro Praça da Bandeira
Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Araruama
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Avenida Gladstone José de Oliveira, no bairro Praça da Bandeira
Ligações clandestinas de energia são retiradas na Colônia dos Pescadores em Araruama
Operação da concessionária identificou irregularidades em peixarias, quiosques e restaurantes, com suspensão do fornecimento em parte dos locais
Polícia Civil prende homem ligado ao trafico de drogas em Araruama
Operação Torniquete resulta em prisão de suspeito com mandado em aberto e antecedentes criminais
Polícia Civil de Araruama prende homem por estupro de vulnerável
Adolescente de 13 anos foi vítima em sua própria residência, segundo investigação
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.