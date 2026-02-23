Temporal - Reprodução

Temporal Reprodução

Publicado 23/02/2026 18:45

Araruama - A forte pancada de chuva que atingiu Araruama na tarde desta segunda-feira (23) provocou uma série de transtornos pela cidade. Ruas ficaram completamente alagadas, o trânsito foi afetado e moradores enfrentaram dificuldades para se deslocar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Nilo Peçanha totalmente tomada pela água, com veículos tentando atravessar pontos críticos.



A situação foi ainda mais preocupante na UPA Pediátrica de Araruama, que também ficou alagada, comprometendo o atendimento às crianças justamente em um momento de maior necessidade. Diante do cenário, os pacientes precisaram ser direcionados temporariamente para a UPA de Araruama (UPA Adulta), gerando apreensão entre pais e responsáveis. Em nota, a Prefeitura informou que a transferência foi necessária por conta das fortes chuvas e orientou a população a evitar deslocamentos desnecessários.

Em meio ao caos, uma cena inusitada chamou atenção no bairro Parque Mataruna. Enquanto moradores contabilizavam prejuízos e motoristas enfrentavam dificuldades para atravessar ruas alagadas, um homem decidiu transformar o alagamento em área de lazer. Sem se importar com a lama ou com os riscos à saúde, ele apareceu nadando na água acumulada no meio da rua, como se estivesse em uma piscina improvisada.