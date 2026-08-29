Além dos celulares, dois veículos foram apreendidos - Divulgação/Receita Federal

Além dos celulares, dois veículos foram apreendidosDivulgação/Receita Federal

Publicado 29/08/2026 10:49

Um cidadão paraguaio foi preso pela Receita Federal por transportar aproximadamente 800 celulares irregulares avaliados em R$ 4 milhões. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira (28), em Céu Azul, no Paraná, a 92,6 km de Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

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Agentes da Receita Federal identificaram um carro que trafegava em alta velocidade e realizava ultrapassagens forçadas na rodovia. Diante da situação, os servidores passaram a acompanhar o veículo, que entrou em uma residência. Durante a abordagem, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.

Após as buscas, os agentes conseguiram localizar e prender um dos envolvidos. No interior do veículo, foi encontrada a carga com os celulares.



Outro veículo também foi apreendido. Segundo a ocorrência, ele era utilizado como batedor, dando suporte e segurança ao transporte da carga.



O indivíduo e os veículos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Matéria do estagiário Felipe Scofield