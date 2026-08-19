Niterói: A Receita Federal não cobra impostos por telefone ou por links enviados por WhatsApp, SMS ou e-mailMarcello Casal Jr/Agência Brasil
O caso começou com uma ligação telefônica. De acordo com o filho da vítima, um homem afirmou ser funcionário da Receita Federal e disse que o idoso teria uma dívida de R$ 5 mil referente ao Imposto de Renda. Durante a conversa, o criminoso teria utilizado dados pessoais da vítima para ganhar sua confiança. Ainda segundo o familiar, o golpista afirmou que uma mulher iria até a residência do idoso para tratar da suposta dívida. Cerca de uma hora depois, uma mulher chegou ao apartamento e se identificou como inspetora da Receita Federal.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Receita Federal alerta que não entra em contato com contribuintes por telefone para cobrar pendências de Imposto de Renda e não envia mensagens pelo WhatsApp sobre esse tipo de assunto. Segundo o órgão, informações sobre declarações e eventuais pendências devem ser consultadas pelos canais oficiais. A Receita também não costuma realizar diligências em residências relacionadas ao Imposto de Renda da Pessoa Física. Quando uma diligência é necessária, o servidor deve apresentar um Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, que pode ser consultado no site oficial do órgão.
A Receita ainda orienta que contribuintes desconfiem de cobranças com caráter de urgência. Dívidas com o órgão não são pagas por Pix ou transferência bancária, mas por meio do Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF). Em caso de tentativa de golpe, a recomendação é procurar a Polícia Civil e preservar mensagens, números de telefone, comprovantes e outros registros que possam auxiliar na investigação.
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