Niterói: A Receita Federal não cobra impostos por telefone ou por links enviados por WhatsApp, SMS ou e-mail - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Niterói: A Receita Federal não cobra impostos por telefone ou por links enviados por WhatsApp, SMS ou e-mailMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/08/2026 11:16





O caso começou com uma ligação telefônica. De acordo com o filho da vítima, um homem afirmou ser funcionário da Receita Federal e disse que o idoso teria uma dívida de R$ 5 mil referente ao Imposto de Renda. Durante a conversa, o criminoso teria utilizado dados pessoais da vítima para ganhar sua confiança. Ainda segundo o familiar, o golpista afirmou que uma mulher iria até a residência do idoso para tratar da suposta dívida. Cerca de uma hora depois, uma mulher chegou ao apartamento e se identificou como inspetora da Receita Federal. Niterói - Um idoso de 87 anos foi vítima de um golpe aplicado por uma pessoa que se passou por funcionária da Receita Federal, nesta segunda-feira (17), em Icaraí, Niterói . Segundo a família, o prejuízo causado pela ação é estimado em cerca de R$ 10 mil.O caso começou com uma ligação telefônica. De acordo com o filho da vítima, um homem afirmou ser funcionário da Receita Federal e disse que o idoso teria uma dívida de R$ 5 mil referente ao Imposto de Renda. Durante a conversa, o criminoso teria utilizado dados pessoais da vítima para ganhar sua confiança. Ainda segundo o familiar, o golpista afirmou que uma mulher iria até a residência do idoso para tratar da suposta dívida. Cerca de uma hora depois, uma mulher chegou ao apartamento e se identificou como inspetora da Receita Federal.

A chegada da mulher foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio. Segundo o filho da vítima, a esposa do idoso pediu que ela deixasse o imóvel ao perceber a situação. Antes de sair, porém, a suspeita teria convencido o idoso a entregar cartões bancários, senhas e duas alianças de ouro avaliadas em aproximadamente R$ 900. A mulher também teria induzido a vítima a realizar uma transferência via Pix de R$ 4,9 mil. A operação foi identificada como suspeita e bloqueada pelo banco. Após deixar o apartamento, a suspeita teria utilizado um dos cartões do idoso para fazer duas compras em um supermercado no Centro de Niterói, totalizando cerca de R$ 5 mil.



Caso é investigado pela Polícia Civil



O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). As imagens das câmeras de segurança do condomínio também foram entregues aos investigadores. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.



A Receita Federal alerta que não entra em contato com contribuintes por telefone para cobrar pendências de Imposto de Renda e não envia mensagens pelo WhatsApp sobre esse tipo de assunto. Segundo o órgão, informações sobre declarações e eventuais pendências devem ser consultadas pelos canais oficiais. A Receita também não costuma realizar diligências em residências relacionadas ao Imposto de Renda da Pessoa Física. Quando uma diligência é necessária, o servidor deve apresentar um Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, que pode ser consultado no site oficial do órgão.



A Receita ainda orienta que contribuintes desconfiem de cobranças com caráter de urgência. Dívidas com o órgão não são pagas por Pix ou transferência bancária, mas por meio do Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF). Em caso de tentativa de golpe, a recomendação é procurar a Polícia Civil e preservar mensagens, números de telefone, comprovantes e outros registros que possam auxiliar na investigação.