Niterói: Policiais apreenderam porções de maconha, cocaína, dinheiro e uma balança de precisão durante ação na Comunidade do ZuluReprodução/Internet
Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao ponto conhecido como “Boca da Corrente” e encontraram diversos indivíduos. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram por diferentes pontos da comunidade. Durante a fuga, um homem de 38 anos foi alcançado e detido pelos policiais. Após a abordagem, as equipes realizaram buscas na região e localizaram um saco plástico com materiais que, segundo o registro da ocorrência, seriam entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidos 58 papelotes de maconha, três pinos de cocaína, R$ 20 em espécie e uma balança de precisão. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
De acordo com o registro, o suspeito possui sete anotações criminais. Após prestar depoimento, porém, ele foi liberado. A ocorrência foi inicialmente registrada como tráfico de drogas e posteriormente classificada como apreensão de material.
Polícia deve investigar origem dos materiais
A ocorrência faz parte das ações de patrulhamento realizadas pelas forças de segurança para combater o comércio ilegal de drogas em comunidades de Niterói.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.