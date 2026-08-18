Niterói: Policiais apreenderam porções de maconha, cocaína, dinheiro e uma balança de precisão durante ação na Comunidade do Zulu - Reprodução/Internet

Niterói: Policiais apreenderam porções de maconha, cocaína, dinheiro e uma balança de precisão durante ação na Comunidade do ZuluReprodução/Internet

Publicado 18/08/2026 11:37





Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao ponto conhecido como “Boca da Corrente” e encontraram diversos indivíduos. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram por diferentes pontos da comunidade. Durante a fuga, um homem de 38 anos foi alcançado e detido pelos policiais. Após a abordagem, as equipes realizaram buscas na região e localizaram um saco plástico com materiais que, segundo o registro da ocorrência, seriam entorpecentes.



Ao todo, foram apreendidos 58 papelotes de maconha, três pinos de cocaína, R$ 20 em espécie e uma balança de precisão. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



De acordo com o registro, o suspeito possui sete anotações criminais. Após prestar depoimento, porém, ele foi liberado. A ocorrência foi inicialmente registrada como tráfico de drogas e posteriormente classificada como apreensão de material.



Polícia deve investigar origem dos materiais

Niterói - Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e uma balança de precisão, na noite desta segunda-feira (17), na Comunidade do Zulu, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. A ocorrência foi registrada entre 17h e 20h45, após policiais receberem informações sobre uma possível atividade relacionada ao tráfico de drogas na região. Participaram da ação equipes do PATAMO da 4ª Companhia e da 1ª Companhia, além dos respectivos comandantes das unidades.Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao ponto conhecido como “Boca da Corrente” e encontraram diversos indivíduos. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram por diferentes pontos da comunidade. Durante a fuga, um homem de 38 anos foi alcançado e detido pelos policiais. Após a abordagem, as equipes realizaram buscas na região e localizaram um saco plástico com materiais que, segundo o registro da ocorrência, seriam entorpecentes.Ao todo, foram apreendidos 58 papelotes de maconha, três pinos de cocaína, R$ 20 em espécie e uma balança de precisão. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.De acordo com o registro, o suspeito possui sete anotações criminais. Após prestar depoimento, porém, ele foi liberado. A ocorrência foi inicialmente registrada como tráfico de drogas e posteriormente classificada como apreensão de material.

A Polícia Civil deverá analisar os objetos apreendidos e as circunstâncias da ocorrência. A presença da balança de precisão também será considerada durante a apuração sobre a finalidade dos materiais encontrados. Até o momento, não houve registro de outros suspeitos detidos durante a ação.



A ocorrência faz parte das ações de patrulhamento realizadas pelas forças de segurança para combater o comércio ilegal de drogas em comunidades de Niterói.