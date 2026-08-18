Niterói: Nittrans faz a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Nittrans faz a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 18/08/2026 08:32

Niterói - Mais de 500 veículos em situação de abandono já foram retirados das ruas de Niterói pela Prefeitura desde 2025. A iniciativa integra o trabalho permanente da NitTrans no ordenamento do espaço público e também contribui para a prevenção de problemas sanitários, uma vez que automóveis deteriorados podem se transformar em pontos de acúmulo de lixo, água parada e abrigo para insetos e roedores.

Somente em 2026, mais de 200 vagas e áreas de calçada já foram recuperadas. A fiscalização mais recente aconteceu no Engenho do Mato, em uma ação conjunta da NitTrans com o 12º BPM. Durante a operação, cinco veículos foram removidos para o depósito por apresentarem características de abandono, enquanto outros três foram retirados pelos próprios proprietários, totalizando oito carros a menos nas ruas.

A identificação considera sinais como ferrugem, vidros quebrados, pneus arriados, danos na carroceria, deterioração da estrutura e acúmulo de sujeira. Além de ocuparem espaços destinados à circulação e ao estacionamento regular, veículos nessas condições podem favorecer a concentração de resíduos e a proliferação de animais e insetos, com impactos sobre a saúde e a qualidade do ambiente urbano.

Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, a atuação contribui para que o espaço público permaneça organizado, seguro e adequado à população. “A retirada de um veículo abandonado vai muito além da liberação de uma vaga. Estamos falando de cuidar do espaço público e evitar que esses automóveis se transformem em pontos de descarte de lixo ou abrigo para insetos e roedores. A fiscalização é contínua e acontece a partir do monitoramento das ruas e também das demandas apresentadas pela própria população. É um trabalho que contribui para uma cidade mais organizada, segura e saudável”, explica Nelson Godá.

As ações são realizadas a partir da identificação de veículos que apresentam características de abandono. Após os procedimentos de fiscalização e notificação previstos, os automóveis que não são regularizados podem ser removidos para o depósito.

Características de um veículo abandonado (elegíveis a serem rebocados):

Deterioração: Apresentar sinais de decomposição da carroceria e partes removíveis, como mais de dois pneus arriados.

Danos visíveis: A carroceria pode estar com sinais de colisão, vandalismo ou depreciação voluntária, mesmo que coberto por uma capa sintética.

Vidros quebrados: quebra dos vidros como indicativo de abandono.