Niterói: com mais de 30 anos de atuação, o evento se consolidou como um ponto de encontro para o segmento materno-infantil - Divulgação/Ascom

Niterói: com mais de 30 anos de atuação, o evento se consolidou como um ponto de encontro para o segmento materno-infantilDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 16:11





A agenda contará com workshops, palestras e sorteios exclusivos para os inscritos. Gestantes e mães de recém-nascidos que apresentarem o QR Code recebido pelo WhatsApp ganharão uma pipoca na recepção. Já as aniversariantes que estiverem grávidas ou tiverem bebês de até um ano poderão retirar um vale-compras de R$ 100 para utilizar em uma das lojas. O voucher estará disponível de quarta a sexta-feira, exceto em feriados, conforme o regulamento da produção.



Em 2024, o município registrou 4.541 nascidos vivos, segundo dados do Ministério da Saúde reunidos pelo portal Primeira Infância Primeiro. O total ajuda a dimensionar a demanda regional por itens e serviços relacionados à gestação e aos primeiros anos da criança. Para Eliane Paim, diretora de marketingda Feira Mega Gestante, a nova edição representa uma oportunidade de reencontrar os consumidores da região. “Estar novamente em Niterói é motivo de muita alegria para nós. Preparamos um encontro especial para acolher pais e responsáveis, com praticidade e conforto em um momento tão importante quanto a chegada de um bebê”, afirma.



Eliane também ressalta que o contato presencial facilita a preparação do enxoval. “As pessoas conseguem observar os detalhes, comparar materiais, conhecer diferentes acabamentos e esclarecer dúvidas diretamente com os fornecedores. Essa proximidade oferece mais confiança para a escolha dos produtos e torna a visita ainda mais especial”, explica. Niterói - Quem está preparando a chegada de um bebê poderá encontrar, em um só endereço, roupas, carrinhos, móveis, acessórios e itens de enxoval a partir de R$ 1,99. Entre os dias 26 e 30 de agosto, o Plaza Shopping Niterói sediará a terceira edição da Feira Mega Gestante no município. Realizado pela última vez em 2021, o encontro inicia um novo capítulo na cidade, agora em uma megaloja climatizada que reunirá mais de 50 expositores. A entrada será gratuita mediante cadastro no site, e a expectativa é receber entre 7 mil e 9 mil pessoas.A agenda contará com workshops, palestras e sorteios exclusivos para os inscritos. Gestantes e mães de recém-nascidos que apresentarem o QR Code recebido pelo WhatsApp ganharão uma pipoca na recepção. Já as aniversariantes que estiverem grávidas ou tiverem bebês de até um ano poderão retirar um vale-compras de R$ 100 para utilizar em uma das lojas. O voucher estará disponível de quarta a sexta-feira, exceto em feriados, conforme o regulamento da produção.Em 2024, o município registrou 4.541 nascidos vivos, segundo dados do Ministério da Saúde reunidos pelo portal Primeira Infância Primeiro. O total ajuda a dimensionar a demanda regional por itens e serviços relacionados à gestação e aos primeiros anos da criança. Para Eliane Paim, diretora de marketingda Feira Mega Gestante, a nova edição representa uma oportunidade de reencontrar os consumidores da região. “Estar novamente em Niterói é motivo de muita alegria para nós. Preparamos um encontro especial para acolher pais e responsáveis, com praticidade e conforto em um momento tão importante quanto a chegada de um bebê”, afirma.Eliane também ressalta que o contato presencial facilita a preparação do enxoval. “As pessoas conseguem observar os detalhes, comparar materiais, conhecer diferentes acabamentos e esclarecer dúvidas diretamente com os fornecedores. Essa proximidade oferece mais confiança para a escolha dos produtos e torna a visita ainda mais especial”, explica.

A Feira da Gestante, reconhecida como a maior do setor, reúne mais de 60 expositores de todo o Brasil, oferecendo uma variedade de produtos materno-infantis com qualidade e preços acessíveis. Fundada em 1994, o evento está presente em 10 cidades brasileiras e se destaca como uma vitrine para empreendedores, que encontram na feira uma oportunidade de crescimento e visibilidade no mercado. Com mais de 30 anos de atuação, o evento se consolidou como um ponto de encontro para o segmento materno-infantil, conectando empresas, profissionais e consumidores. A equipe organizadora também oferece suporte após as aquisições. Caso algum artigo apresente defeito, esteja fora do padrão anunciado ou não corresponda à qualidade esperada, os responsáveis auxiliam no contato com o fornecedor.