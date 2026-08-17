Niterói: com mais de 30 anos de atuação, o evento se consolidou como um ponto de encontro para o segmento materno-infantilDivulgação/Ascom
A agenda contará com workshops, palestras e sorteios exclusivos para os inscritos. Gestantes e mães de recém-nascidos que apresentarem o QR Code recebido pelo WhatsApp ganharão uma pipoca na recepção. Já as aniversariantes que estiverem grávidas ou tiverem bebês de até um ano poderão retirar um vale-compras de R$ 100 para utilizar em uma das lojas. O voucher estará disponível de quarta a sexta-feira, exceto em feriados, conforme o regulamento da produção.
Em 2024, o município registrou 4.541 nascidos vivos, segundo dados do Ministério da Saúde reunidos pelo portal Primeira Infância Primeiro. O total ajuda a dimensionar a demanda regional por itens e serviços relacionados à gestação e aos primeiros anos da criança. Para Eliane Paim, diretora de marketingda Feira Mega Gestante, a nova edição representa uma oportunidade de reencontrar os consumidores da região. “Estar novamente em Niterói é motivo de muita alegria para nós. Preparamos um encontro especial para acolher pais e responsáveis, com praticidade e conforto em um momento tão importante quanto a chegada de um bebê”, afirma.
Eliane também ressalta que o contato presencial facilita a preparação do enxoval. “As pessoas conseguem observar os detalhes, comparar materiais, conhecer diferentes acabamentos e esclarecer dúvidas diretamente com os fornecedores. Essa proximidade oferece mais confiança para a escolha dos produtos e torna a visita ainda mais especial”, explica.
Feira Mega Gestante - Niterói
Data: 26 a 30 de agosto de 2026
Local: Plaza Shopping Niterói - Rua XV de Novembro, 8, Centro, Niterói (RJ)
Horários: Quarta a sexta-feira: das 14h às 21h | Sábado: das 10h às 21h | Domingo: das 14h às 20h
Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia
Inscrições: https://feiradagestante.com/#inscreva-se
Mais informações: @feiradagestante.oficial
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