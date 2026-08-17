Niterói: o motorista da Captiva foi conduzido por policiais à 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registradaReprodução/Internet
O acidente envolveu a Captiva e um Renault Kwid, conduzido por Luiz Cláudio Rosa Maia, que morreu no local. Segundo o registro policial, o motorista da Captiva estava acompanhado do filho no momento da colisão. Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram a morte do condutor do Kwid. O local foi preservado para a realização da perícia.
Durante o atendimento, a autoridade policial determinou que o motorista fosse submetido a um teste de alcoolemia. Ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto para realizar o exame. Segundo o registro da ocorrência, o resultado foi positivo para alcoolemia. Após o procedimento, o motorista retornou à delegacia. Ainda durante o atendimento, ele relatou dores e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para avaliação médica.
Condutor permanece preso
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