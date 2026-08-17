Niterói: o motorista da Captiva foi conduzido por policiais à 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada - Reprodução/Internet

Niterói: o motorista da Captiva foi conduzido por policiais à 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registradaReprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 11:45





O acidente envolveu a Captiva e um Renault Kwid, conduzido por Luiz Cláudio Rosa Maia, que morreu no local. Segundo o registro policial, o motorista da Captiva estava acompanhado do filho no momento da colisão. Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram a morte do condutor do Kwid. O local foi preservado para a realização da perícia.



Durante o atendimento, a autoridade policial determinou que o motorista fosse submetido a um teste de alcoolemia. Ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto para realizar o exame. Segundo o registro da ocorrência, o resultado foi positivo para alcoolemia. Após o procedimento, o motorista retornou à delegacia. Ainda durante o atendimento, ele relatou dores e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para avaliação médica.



Condutor permanece preso

Niterói - O motorista de uma Chevrolet Captiva foi preso após apresentar resultado positivo no teste de alcoolemia realizado depois de um acidente fatal em Niterói. A colisão aconteceu na noite de sábado (15), na Avenida Professor João Brasil, no Fonseca O acidente envolveu a Captiva e um Renault Kwid, conduzido por Luiz Cláudio Rosa Maia, que morreu no local. Segundo o registro policial, o motorista da Captiva estava acompanhado do filho no momento da colisão. Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram a morte do condutor do Kwid. O local foi preservado para a realização da perícia.Durante o atendimento, a autoridade policial determinou que o motorista fosse submetido a um teste de alcoolemia. Ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto para realizar o exame. Segundo o registro da ocorrência, o resultado foi positivo para alcoolemia. Após o procedimento, o motorista retornou à delegacia. Ainda durante o atendimento, ele relatou dores e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para avaliação médica.

Depois de receber atendimento médico, o motorista retornou à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. A perícia realizada no local deverá auxiliar as autoridades na reconstrução da dinâmica da colisão e na apuração das circunstâncias que provocaram a morte do motorista do Kwid.









