Niterói: objetivo não é deixar de cumprir uma decisão judicial, mas garantir que ela seja aplicada ao imóvel corretoReprodução/Internet
Charitas Aero Clube Recorre ao TJRJ para proteger sede histórica
Entidade questiona decisão judicial de quase duas décadas e alega erro na identificação de lote imobiliário na Avenida Quintino Bocaiúva; moradores e síndicos da região apoiam a preservação do espaço socioesportivo
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Terceiro dia da FLIN 2026 tem palestra de Rodrigo Neves e participação de grandes nomes
Prefeito de Niterói falou sobre os 50 anos da fusão do Estado do Rio. Público acompanhou discussões sobre vários temas com a presença de Conceição Evaristo, Luiz Antônio Simas, Ana Paula Araújo, Fabricio Carpinejar e outras personalidades
Sala Carlos Couto recebe workshop gratuito sobre carreira na indústria da música
Encontro conduzido pelo niteroiense Tony Vieira vai abordar gestão de carreira, mercado fonográfico e os desafios atuais do setor cultural
Evento gratuito Samba das Yabás celebra ancestralidade e protagonismo feminino em Niterói
Em sua sexta edição, programação reúne roda de samba formada por mulheres, dança, música, feira de afroempreendedorismo e homenagem a terreiros da cidade
Theatro Municipal recebe adaptação da obra de Graciliano Ramos
A obra leva ao palco o universo poético e bem-humorado de Alexandre, um contador de causos que transforma o cotidiano em narrativas fantásticas ao lado de Cesária, sua companheira
Multicenter Itaipu leva jazz, vinhos e gastronomia para as noites da Região Oceânica
Festival Jazz na Praça – Queijos e Vinhos combinam música ao vivo, vinhos e uma seleção de queijos em seis noites gratuitas
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