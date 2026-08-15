Niterói: Workshop: Carreira na Indústria da Música é uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos sobre o mercado - Divulgação/Ascom

Niterói: Workshop: Carreira na Indústria da Música é uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos sobre o mercadoDivulgação/Ascom

Publicado 15/08/2026 09:12 | Atualizado 15/08/2026 09:13

Niterói — Músicos, produtores e entusiastas do setor cultural ganham uma oportunidade imperdível para aprofundar os conhecimentos sobre o mercado musical. Na próxima quarta-feira, 19 de agosto, às 19h, a Sala Carlos Couto recebe o Workshop: Carreira na Indústria da Música.



O evento será ministrado por Tony Vieira, gerente artístico da gravadora Som Livre. Durante o encontro, o executivo compartilhará sua bagagem profissional e apresentará visões estratégicas sobre gestão de carreira artística, bastidores do mercado fonográfico e as transformações da música na atualidade.



Raízes locais e trajetória no audiovisual



Nascido e criado em Niterói, Tony Vieira possui uma ligação íntima com a cena cultural da cidade, onde deu seus primeiros passos como músico e atuou como engenheiro de áudio no Theatro Municipal de Niterói. Sua trajetória inclui ainda 15 anos de atuação como sonoplasta na Rede Globo de Televisão. Graduado em Produção Fonográfica, Tony alia a prática de mercado a uma sólida qualificação acadêmica, sendo especialista com MBA em "Inteligência Artificial, Data Science e Big Data" — competências cada vez mais estratégicas para a análise de métricas e tendências no consumo de música.



Como participar

