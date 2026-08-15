Niterói — Músicos, produtores e entusiastas do setor cultural ganham uma oportunidade imperdível para aprofundar os conhecimentos sobre o mercado musical. Na próxima quarta-feira, 19 de agosto, às 19h, a Sala Carlos Couto recebe o Workshop: Carreira na Indústria da Música.
O evento será ministrado por Tony Vieira, gerente artístico da gravadora Som Livre. Durante o encontro, o executivo compartilhará sua bagagem profissional e apresentará visões estratégicas sobre gestão de carreira artística, bastidores do mercado fonográfico e as transformações da música na atualidade.
Raízes locais e trajetória no audiovisual
Nascido e criado em Niterói, Tony Vieira possui uma ligação íntima com a cena cultural da cidade, onde deu seus primeiros passos como músico e atuou como engenheiro de áudio no Theatro Municipal de Niterói. Sua trajetória inclui ainda 15 anos de atuação como sonoplasta na Rede Globo de Televisão. Graduado em Produção Fonográfica, Tony alia a prática de mercado a uma sólida qualificação acadêmica, sendo especialista com MBA em "Inteligência Artificial, Data Science e Big Data" — competências cada vez mais estratégicas para a análise de métricas e tendências no consumo de música.
Como participar
O workshop é uma iniciativa da Niterói Discos, selo fonográfico da cidade - que está mudando seu nome para Niterói Música (leia mais) - e se propõe a ser um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiências diretamente com quem vivencia o desenvolvimento de artistas no topo da indústria nacional. As vagas são limitadas e os interessados devem garantir a participação realizando a inscrição antecipada através do site oficial da Fundação de Arte de Niterói - www.culturaniteroi.com.br.
Serviço
Tony Vieira: "Carreira na Indústria da Música" - Workshop Data: Quarta-feira, 19 de agosto de 2026 Horário: 19h Evento gratuito Local: Sala Carlos Couto - anexa ao Theatro Municipal de Niterói End: Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói
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