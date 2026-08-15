Niterói: Samba das Yabás é gratuito e acontece no Centro da cidadeDivulgação/Ascom
Realizado pela Associação Sociocultural Ewé, o Samba das Yabás parte do reconhecimento da presença e da força das mulheres na construção, preservação e transmissão de saberes, tradições e expressões culturais afro-brasileiras. Nesta edição, o público poderá acompanhar uma programação que articula diferentes linguagens e experiências, tendo como um dos destaques uma roda de samba formada exclusivamente por mulheres.
A programação começa com uma louvação às Yabás, reverenciando as divindades femininas e a dimensão do sagrado feminino nas tradições de matriz africana. Ao longo do dia, o evento recebe DJ Bieta, Projeto Batucada Boa, Cia de Dança Ancestral Nzinga, Erika Camilo e Akia Almeida, além da roda de samba de mulheres. A sexta edição também abre espaço para o afroempreendedorismo, com uma feira que integra a programação e amplia a presença de iniciativas ligadas à produção e à economia da cultura negra.
Outro momento da programação será dedicado à homenagem e ao reconhecimento de terreiros de Niterói, destacando a importância desses espaços para a preservação de conhecimentos, práticas culturais, memórias e tradições afro-brasileiras na cidade.
“O Samba das Yabás é muito mais do que um evento cultural: é um espaço de celebração da ancestralidade, da cultura de matriz africana e do sagrado feminino. É também um importante polo de enfrentamento à intolerância religiosa, promovendo conhecimento, respeito, diálogo e valorização das tradições que fazem parte da história e da identidade da nossa cidade. Ao reunir o samba, a ancestralidade e a força das Yabás, o evento reafirma que a diversidade religiosa e cultural deve ser respeitada e celebrada. Neste ano, temos a honra de trazer Iansã como nossa grande homenageada, uma Orixá que representa a força, a coragem, o movimento e a transformação. Celebrar Iansã é também celebrar a força das mulheres, das nossas raízes e de uma cultura que permanece viva e pulsante’’, destacou Jessica Barbosa, presidente da Associação Sociocultural Ewé.
Acessibilidade
O Samba das Yabás tem direção da Associação Sociocultural Ewé, produção de Nilson Jr. e coordenação de Jéssica Barbosa.
Serviço
Data: 16 de agosto de 2026
Horário: das 14h às 22h
Local: Ponto Cem Réis, em frente à Igreja de São Lourenço
Endereço: Rua Benjamin Constant, 72, Ponto Cem Réis, Niterói
Entrada: gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos
Classificação etária: livre
Instagram: @sambadasyabas
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