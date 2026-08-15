Niterói: Samba das Yabás é gratuito e acontece no Centro da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Samba das Yabás é gratuito e acontece no Centro da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 15/08/2026 09:01





Realizado pela Associação Sociocultural Ewé, o Samba das Yabás parte do reconhecimento da presença e da força das mulheres na construção, preservação e transmissão de saberes, tradições e expressões culturais afro-brasileiras. Nesta edição, o público poderá acompanhar uma programação que articula diferentes linguagens e experiências, tendo como um dos destaques uma roda de samba formada exclusivamente por mulheres.



A programação começa com uma louvação às Yabás, reverenciando as divindades femininas e a dimensão do sagrado feminino nas tradições de matriz africana. Ao longo do dia, o evento recebe DJ Bieta, Projeto Batucada Boa, Cia de Dança Ancestral Nzinga, Erika Camilo e Akia Almeida, além da roda de samba de mulheres. A sexta edição também abre espaço para o afroempreendedorismo, com uma feira que integra a programação e amplia a presença de iniciativas ligadas à produção e à economia da cultura negra.



Outro momento da programação será dedicado à homenagem e ao reconhecimento de terreiros de Niterói, destacando a importância desses espaços para a preservação de conhecimentos, práticas culturais, memórias e tradições afro-brasileiras na cidade.



“O Samba das Yabás é muito mais do que um evento cultural: é um espaço de celebração da ancestralidade, da cultura de matriz africana e do sagrado feminino. É também um importante polo de enfrentamento à intolerância religiosa, promovendo conhecimento, respeito, diálogo e valorização das tradições que fazem parte da história e da identidade da nossa cidade. Ao reunir o samba, a ancestralidade e a força das Yabás, o evento reafirma que a diversidade religiosa e cultural deve ser respeitada e celebrada. Neste ano, temos a honra de trazer Iansã como nossa grande homenageada, uma Orixá que representa a força, a coragem, o movimento e a transformação. Celebrar Iansã é também celebrar a força das mulheres, das nossas raízes e de uma cultura que permanece viva e pulsante’’, destacou Jessica Barbosa, presidente da Associação Sociocultural Ewé.



Acessibilidade

Niterói - O Ponto Cem Réis, em São Lourenço , recebe no domingo, dia 16 de agosto, das 14h às 22h, a sexta edição do Samba das Yabás. Gratuito e aberto ao público, o evento celebra o protagonismo feminino e a ancestralidade negra a partir das manifestações culturais de matriz africana e afro-brasileira, reunindo música, dança, samba e afroempreendedorismo. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.Realizado pela Associação Sociocultural Ewé, o Samba das Yabás parte do reconhecimento da presença e da força das mulheres na construção, preservação e transmissão de saberes, tradições e expressões culturais afro-brasileiras. Nesta edição, o público poderá acompanhar uma programação que articula diferentes linguagens e experiências, tendo como um dos destaques uma roda de samba formada exclusivamente por mulheres.A programação começa com uma louvação às Yabás, reverenciando as divindades femininas e a dimensão do sagrado feminino nas tradições de matriz africana. Ao longo do dia, o evento recebe DJ Bieta, Projeto Batucada Boa, Cia de Dança Ancestral Nzinga, Erika Camilo e Akia Almeida, além da roda de samba de mulheres. A sexta edição também abre espaço para o afroempreendedorismo, com uma feira que integra a programação e amplia a presença de iniciativas ligadas à produção e à economia da cultura negra.Outro momento da programação será dedicado à homenagem e ao reconhecimento de terreiros de Niterói, destacando a importância desses espaços para a preservação de conhecimentos, práticas culturais, memórias e tradições afro-brasileiras na cidade.“O Samba das Yabás é muito mais do que um evento cultural: é um espaço de celebração da ancestralidade, da cultura de matriz africana e do sagrado feminino. É também um importante polo de enfrentamento à intolerância religiosa, promovendo conhecimento, respeito, diálogo e valorização das tradições que fazem parte da história e da identidade da nossa cidade. Ao reunir o samba, a ancestralidade e a força das Yabás, o evento reafirma que a diversidade religiosa e cultural deve ser respeitada e celebrada. Neste ano, temos a honra de trazer Iansã como nossa grande homenageada, uma Orixá que representa a força, a coragem, o movimento e a transformação. Celebrar Iansã é também celebrar a força das mulheres, das nossas raízes e de uma cultura que permanece viva e pulsante’’, destacou Jessica Barbosa, presidente da Associação Sociocultural Ewé.

O Samba das Yabás contará com intérpretes de Libras e equipe especializada para atendimento às pessoas com deficiência. Também estarão disponíveis abafadores de ruído para empréstimo e uma área reservada para pessoas com baixa mobilidade. A organização disponibilizará antecipadamente um formulário para identificação do público PCD interessado em participar da programação, permitindo que a equipe conheça previamente as necessidades de atendimento e organize o acolhimento durante o evento.

O Samba das Yabás tem direção da Associação Sociocultural Ewé, produção de Nilson Jr. e coordenação de Jéssica Barbosa.



Serviço



Samba das Yabás – 6ª edição

Data: 16 de agosto de 2026

Horário: das 14h às 22h

Local: Ponto Cem Réis, em frente à Igreja de São Lourenço

Endereço: Rua Benjamin Constant, 72, Ponto Cem Réis, Niterói

Entrada: gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos

Classificação etária: livre

Instagram: @sambadasyabas