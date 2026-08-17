Niterói: pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de coleta em todo o município - Divulgação/Ascom

Niterói: pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de coleta em todo o municípioDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 00:55





Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a iniciativa une sustentabilidade, melhoria da limpeza urbana e qualidade de vida. “Uma das nossas prioridades é estimular ações sustentáveis para a nossa comunidade, promovendo ambientes mais limpos e saudáveis. Avançar no Clin Comunidade Sustentável melhora o acondicionamento de resíduos e amplia as possibilidades de coleta seletiva. Faz diferença na rotina das pessoas: menos resíduos espalhados pelas ruas, mais cuidado com o ambiente urbano e uma nova forma de pensar a limpeza como parte da qualidade de vida. Ao investir em soluções como os moloks, estamos falando não apenas de tecnologia ou infraestrutura, mas de cuidar das pessoas e dos lugares”, afirmou Acílio Borges.



Identificados pelas cores marrom, para resíduos orgânicos, e azul, para materiais recicláveis secos, os moloks possuem sistema hermético, que impede a entrada de água da chuva. A solução permite o armazenamento adequado dos resíduos e contribui para a melhoria da limpeza urbana.



No Bairro de Fátima, a novidade já é percebida pelos moradores. Cristiane Silva, de 52 anos, auxiliar de serviços gerais, secretária da Associação de Moradores de Fátima e moradora da região há 33 anos, destaca a localização do novo ponto. “Os novos moloks são bons porque foram colocados no alto da comunidade, onde era difícil para os moradores fazerem o descarte de resíduos, além dos animais que ficavam no local. Agora, este ponto será muito benéfico para toda a nossa comunidade”, disse Cristiane.



O porteiro Marlon dos Santos Vitório, de 31 anos, que mora há 13 anos no Bairro de Fátima, também aprovou a iniciativa. “Melhora muito a organização da nossa comunidade e diminui o lixo espalhado, inclusive por animais. Estou muito satisfeito”, destacou Marlon.



Coleta seletiva Niterói – A Prefeitura de Niterói fez a ampliação do Clin Comunidade Sustentável , uma das modalidades de coleta seletiva da cidade e pioneira em diferentes territórios de Niterói. A iniciativa chegou à parte alta do Bairro de Fátima. Depois do Caramujo, a região recebeu novos moloks — contêineres semienterrados que facilitam o descarte adequado de resíduos e contribuem para manter as comunidades mais limpas e organizadas. Com os novos equipamentos, a coleta seletiva de Niterói passa a contar com 66 moloks distribuídos em 29 pontos. Os contêineres têm capacidade de três ou cinco metros cúbicos, o equivalente a 12 ou 21 contêineres convencionais de 240 litros, respectivamente.Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a iniciativa une sustentabilidade, melhoria da limpeza urbana e qualidade de vida. “Uma das nossas prioridades é estimular ações sustentáveis para a nossa comunidade, promovendo ambientes mais limpos e saudáveis. Avançar no Clin Comunidade Sustentável melhora o acondicionamento de resíduos e amplia as possibilidades de coleta seletiva. Faz diferença na rotina das pessoas: menos resíduos espalhados pelas ruas, mais cuidado com o ambiente urbano e uma nova forma de pensar a limpeza como parte da qualidade de vida. Ao investir em soluções como os moloks, estamos falando não apenas de tecnologia ou infraestrutura, mas de cuidar das pessoas e dos lugares”, afirmou Acílio Borges.Identificados pelas cores marrom, para resíduos orgânicos, e azul, para materiais recicláveis secos, os moloks possuem sistema hermético, que impede a entrada de água da chuva. A solução permite o armazenamento adequado dos resíduos e contribui para a melhoria da limpeza urbana.No Bairro de Fátima, a novidade já é percebida pelos moradores. Cristiane Silva, de 52 anos, auxiliar de serviços gerais, secretária da Associação de Moradores de Fátima e moradora da região há 33 anos, destaca a localização do novo ponto. “Os novos moloks são bons porque foram colocados no alto da comunidade, onde era difícil para os moradores fazerem o descarte de resíduos, além dos animais que ficavam no local. Agora, este ponto será muito benéfico para toda a nossa comunidade”, disse Cristiane.O porteiro Marlon dos Santos Vitório, de 31 anos, que mora há 13 anos no Bairro de Fátima, também aprovou a iniciativa. “Melhora muito a organização da nossa comunidade e diminui o lixo espalhado, inclusive por animais. Estou muito satisfeito”, destacou Marlon.

Criado em 2020, o Clin Comunidade Sustentável atende comunidades como Zulu, Buraco do Boi, Atalaia, Várzea das Moças, Ititioca, Chácara/Arroz, Jacaré, Maceió, Caramujo, Bairro de Fátima, Sapê, Cantagalo, Cascarejo, Preventório, Tenente Osório, Bumba, Vila Ipiranga, Santo Cristo, Bonfim e Vital Brazil.



Pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de coleta em todo o município como Porta a Porta, Pontos de Entrega Voluntária e Recicla Niterói, entre outras, incluindo o Clin Comunidade Sustentável. Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de resíduos recicláveis, o equivalente a 5,1% do total de resíduos coletados na cidade. Em 2026, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam no município.



Niterói mantém, há dez anos, a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU). Todos os locais de descarte de recicláveis podem ser consultados no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção “Como Reciclar em Niterói”, e também no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói. Informações adicionais podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, pelos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, que também atende via WhatsApp.