Niterói: operações são realizadas em dias e horários definidos a partir do acompanhamento permanente das áreas, das denúncias recebidas da população e da identificação dos pontos de maior incidênciaDivulgação/Ascom
Seop realiza ações contra atuação irregular de flanelinhas
Fiscalização deste domingo ocorreu em pontos do Centro e deu continuidade a operações realizadas nos últimos dias em diferentes regiões da cidade
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Fernanda Torres encerra FLIN 2026, que reuniu mais de 50 mil pessoas
Festa Literária supera em mais de 65% a expectativa inicial de público e fecha edição marcada por espaços lotados, grandes nomes da cultura brasileira e homenagem a Lélia Gonzalez
Morre o poeta e compositor Marcelo Diniz Martins, o Paredão
Professor da UFRJ, letrista e figura marcante da boemia e da literatura niteroiense, o artista faleceu aos 58 anos após um infarto; o sepultamento ocorre nesta segunda-feira no Parque da Colina
Charitas Aero Clube Recorre ao TJRJ para proteger sede histórica
Entidade questiona decisão judicial de quase duas décadas e alega erro na identificação de lote imobiliário na Avenida Quintino Bocaiúva; moradores e síndicos da região apoiam a preservação do espaço socioesportivo
Terceiro dia da FLIN 2026 tem palestra de Rodrigo Neves e participação de grandes nomes
Prefeito de Niterói falou sobre os 50 anos da fusão do Estado do Rio. Público acompanhou discussões sobre vários temas com a presença de Conceição Evaristo, Luiz Antônio Simas, Ana Paula Araújo, Fabricio Carpinejar e outras personalidades
Sala Carlos Couto recebe workshop gratuito sobre carreira na indústria da música
Encontro conduzido pelo niteroiense Tony Vieira vai abordar gestão de carreira, mercado fonográfico e os desafios atuais do setor cultural
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