Visita do Chefe da PRF ao SEOP em MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 22/08/2024 09:04 | Atualizado 22/08/2024 09:07

Maricá - A Secretaria de Ordem Pública do município (SEOP) recebeu nesta quarta-feira (21) a visita do Chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Alexandre Carlos de Oliveira Izaú Chefe da Delegacia da PRF, localizada em Niterói foi recebido pelo Subsecretário da Ordem Pública João Damasceno juntamente com o Coordenador do CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança) e o principal objetivo do encontro foi de iniciar as tratativas entre a PRF e a Prefeitura de Maricá, por intermédio da SEOP, onde serão realizadas ações integradas e de cooperação mútua através de compartilhamento de dados de inteligência, treinamento de servidores e ações conjuntas.

As ações acima de tudo visam a cooperação na área de inteligência e tecnologia.

A Delegacia da PRF é responsável por toda malha viária Federal dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Silva Jardim nas rodovias BRs 101 e 493 e quase todas as ramificações destas vias estabelecem fronteiras com Maricá.