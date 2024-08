Hospital Municipal - Foto: Arquivo MAIS

Hospital MunicipalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 21/08/2024 12:21

Maricá - Um motoboy ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito que aconteceu no início da tarde desta terça-feira (20) em Itaipuaçu.

O caso aconteceu em uma esquina do Jardim Atlântico Central, o condutor da motocicleta atingiu um caminhão, com o impacto da batida, foi arremessado para o asfalto e ficou com o corpo todo ferido, nada aconteceu com o caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local foram realizados os primeiros socorros, em seguida a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.

Policiais Militares estiveram no local do acidente para o registro do caso.