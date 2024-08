Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Guarda MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 20/08/2024 17:37 | Atualizado 20/08/2024 18:51

Maricá - Agentes da Guarda Municipal de Maricá participaram, nesta terça-feira (20), de palestra ministrada por policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), visando a capacitação para atuar em eventos esportivos. A orientação acontece na semana em que o Maricá Futebol Clube vai disputar a final do Campeonato Carioca Série A2 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, e que pode definir o acesso do clube à elite do futebol no estado.

Durante a palestra, os guardas municipais receberam informações da forma correta de patrulhamento em eventos esportivos, sobretudo em estádios, gerenciamento de crises, controle de multidões, tomada de decisões, protocolos de rotina, dentre outras orientações.

“Esses são só os primeiros passos, tanto com o estágio no Batalhão de Choque quanto com essa palestra com o Bepe, que é um batalhão de referência. Queremos firmar parcerias para que possamos especializar nossos agentes. A Guarda Municipal vem buscando atuar em todas as áreas, seja no esporte, no turismo, na prevenção à violência contra a mulher, na área escolar e na área ambiental. Queremos vários grupamentos para melhorar a qualidade de serviço prestado à população”, ressaltou o secretário de Ordem Pública e Gestão do Gabinete Integrado (Seop), Júlio César Veras.

O comandante da Guarda Municipal, inspetor Carlos Eduardo dos Santos, ressaltou a necessidade de orientar os agentes, já que a cidade vem alcançando resultados esportivos de expressividade. Vale lembrar que a cidade recebe inúmeras competições ao longo do ano em diversas modalidades.

“A gente continua em um processo evolutivo muito grande. São demandas novas de ações que realmente precisamos de capacitação, de um acompanhamento aprofundado. Estamos, o tempo todo, nos atualizando. São demandas novas, já que o município cresce a todo momento, e a gente precisa acompanhar esse crescimento”, avalia o comandante da GM.

Um dos palestrantes, o major Miguel Ângelo Silva, elencou alguns dos ensinamentos passados aos guardas municipais. “As principais foram sobre a legislação, que prevê o emprego do efetivo de força pública no estádio. Também tratamos de planejamento e psicologia das massas, por meio do major Gilberto, que também participou da palestra. Sem essas informações, qualquer tipo de atuação não vai ser a contento. A sociedade espera que a gente possa garantir a segurança de quem está ali naquele evento esportivo”, apontou o oficial da Polícia Militar.