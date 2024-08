Raquel Cristina Moura de 22 anos, desaparecida desde quarta-feira (14) - Foto: Divulgada pela Família

Publicado 16/08/2024 12:23 | Atualizado 16/08/2024 12:26

Maricá - Uma família moradora do bairro de Itapeba, na região central da cidade, busca informações sobre Raquel Cristina Moura, de 22 anos, ela está desaparecida, desde a última quarta-feira (14).

Segundo informações da irmã de Raquel, a última vez que ela foi vista, estava indo para casa do tio no bairro de São José do Imbassaí para irem assistir ao show do cantor Belo, no aniversário da Padroeira da cidade, Nossa Senhora do Amparo, e não deu mais notícias e o telefone de Raquel está desligado.

A família segue desesperada e pede ajuda para tentar localizar a moça e qualquer informação pode ser enviada para o número de WattsApp

(21) 97065-4781.