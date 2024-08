Programa Socializa - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 16/08/2024 10:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal (SECPA), abre nesta segunda-feira (19) mais uma turma do programa ‘Socializa_C@O’, que propõe uma melhor cultura no manejo dos cães pelos seus tutores, estimulando a boa integração entre as pessoas e os animais. Ao todo, 30 vagas estarão disponíveis, com duração de oito semanas e certificado.

As inscrições poderão ser feitas do sai 19 ao dia 23, a partir das 8 horas, na sede da Secretaria de Proteção Animal ou pelo WhatsApp (21) 97556-7695.

A proposta do programa é dar oportunidade aos tutores de nivelarem seus conhecimentos técnicos, oferecendo o conteúdo mínimo adequado, para melhorar o manejo e construir uma relação familiar com os animais, sua família e a sociedade. A socialização e o condicionamento serão ensinados a partir de exercícios básicos, utilizando técnicas de adestramento e respeitando todas as legislações que visam combater a prática dos maus-tratos.

Vacinação e exigências

Os cães deverão estar com a sua carteira de vacina atualizada, não podem apresentar limitações de ordem física que impeçam ou causem dificuldades e sofrimento para a realização dos exercícios praticados, ou ter comportamento extremamente agressivos e antissociais, que coloquem em risco a vida ou integridade física e emocional dos outros cães e das pessoas participantes.

Nos casos de cães que apresentem problemas comportamentais, serão impedidas as suas participações, recomendando o acompanhamento por profissionais qualificados para fazer um trabalho específico para este caso.

As aulas acontecerão às terças-feiras na Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira, no Flamengo, em dois horários, sendo 18h e 19h. A triagem dos animais acontecerá dos dias 26 a 30. Todos os inscritos estarão habilitados a participar de uma palestra sobre saúde e bem-estar aos animais, legislação vigente, ações da secretaria em combate aos maus-tratos e comportamento animal e orientação sobre as técnicas que serão aplicadas durante o programa ‘Socializa_C@O’.

Dias das aulas

Início das aulas 10/09

1° Aula 17/09

2° Aula 24/09

3° Aula 01/10

4° Aula 08/10

5° Aula 15/10

6° Aula 22/10

7° Aula 29/10

8° Aula 05/11

9° Aula 12/11

10° Aula 19/11

11° Aula 26/11

12° Aula 03/12

13° Aula 10/12

Formatura 14/12