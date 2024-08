Tiro com arco - Foto: Tatagiba

Publicado 16/08/2024 10:53 | Atualizado 16/08/2024 11:34

Maricá - Apoiados pelo projeto Maricá Cidade Olímpica, da Secretaria de Esporte e Lazer, atletas das modalidades de Handebol, Skate, Vôlei de Praia, Tiro com Arco e Remo participarão, neste final de semana, de competições em Maricá e em outras cidades do estado.

Quatro campeonatos acontecem no sábado (17), enquanto a última competição acontece no domingo (18).

Dois atletas apoiados por esse mesmo projeto, Ana Luiza Caetano e Marcus Vinícius d’Almeida, participaram dos Jogos Olímpicos de 2024, que aconteceram em Paris, na França, e foram encerrados no ultimo domingo (10). A dupla maricaense abriu a participação brasileira nos jogos desse ano. Ambos participaram da fase de ranqueamento individual do arco recurvo e avançaram às eliminatórias.

Em Maricá, neste sábado (17), às 08h, o Centro de Treinamento de Tiro com Arco, em Itapeba, recebe a quarta etapa do Campeonato Brasileiro Indoor (MICA) 2024, com atletas do Maricá Cidade Olímpica tanto no masculino quanto no feminino. No mesmo horário, os atletas do Vôlei de Praia masculino disputam, na Praia de Icaraí, em Niterói, a primeira etapa do Campeonato Estadual da modalidade.

Ainda no sábado e também às 08h, atletas de ambos os sexos participam do Campeonato Estadual de Skate Park, na Praça São Perpétuo, na Barra da Tijuca. Fechando a agenda do dia, os meninos do Handebol Sub-16 disputam, às 12h, a primeira rodada da competição da Liga de Handebol do Estado do Rio de Janeiro (Liherj) no Colégio Jean Piajet, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

No domingo (18), atletas do remo masculino e feminino participam da 61º Regata Remo do Futuro, que vai acontecer no Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro. A competição está prevista para ter início às 07h.

Maricá Cidade Olímpica

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá com o objetivo de descobrir, formar e desenvolver jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas de esportes olímpicos no município. As inscrições contemplam dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo, tiro com arco e skate) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha). Com o projeto, os atletas são selecionados, treinados e recebem todo o suporte para alcançarem grandes vitórias.