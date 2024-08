Show de Vivi Serrano em Maricá - Foto: Katito Carvalho

Show de Vivi Serrano em MaricáFoto: Katito Carvalho

Publicado 19/08/2024 12:31 | Atualizado 19/08/2024 12:31

Maricá - A Festa de Nossa Senhora do Amparo, realizada entre quarta-feira (14) e domingo (18) com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Assuntos Religiosos e de Turismo, representou oportunidade de lucro para os expositores que venderam doces, salgados, bebidas e artesanato nos dias do festival. A celebração contou com grandes nomes da música nacional secular e católica, além de artistas de Maricá.

A festa voltou a acontecer na Praça Orlando de Barros Pimentel, ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, após duas edições na Barra de Maricá. E, para os expositores, a realização dos shows no Centro foi preponderante para as boas vendas.

Anderson Alves, de São José do Imbassaí, expôs doces finos e teve a expectativa de vendas superadas nesses dias de festa. “Vendemos bastante, tivemos que repor a produção todo dia. É a primeira vez que eu trabalho nessa festa e estava com muita expectativa de vender bem. Ainda mais que não estava tendo tantos shows mais aqui no Centro”, contou.

Professora aposentada das redes municipal e estadual de ensino, a moradora do Flamengo Marilene Souza ajudou todos os dias na barraca de caldos coordenada pela Paróquia de Nossa Senhora do Amparo. O balanço da festa é toda a produção vendida e mais dinheiro arrecadado para a obra de Deus.

“Foi muito bom. Nós conseguimos vender todos os caldos que foram feitos. Fizemos a comida com a proteção de Nossa Senhora do Amparo e tivemos um resultado positivo”, disse a aposentada, que comemorou o retorno da festa ao Centro. “Eu sou nascida e criada aqui. As nossas festas em períodos anteriores, elas eram todas feitas aqui na praça. A expectativa para a festa este ano foi boa e aconteceu aquilo que esperávamos”, completou.

Pratas da casa

O último dia de festas contou com a animação dos artistas locais Vivi Serrano e Baby do Cavaco, que afirmaram estar honrados em poder encerrar a celebração em louvor à Virgem do Amparo.

“É sempre uma honra fazer parte da festa em honra à nossa padroeira de Maricá, Nossa Senhora do Amparo. E vir para o Centro é bem legal, porque há muito tempo que não rola os shows aqui e a galera tem pedido bastante. E eu estou muito feliz de fazer esse show aqui na praça”, contou a cantora, radicada em Itaipuaçu.

Wagner Mariano, popularmente conhecido como Baby do Cavaco, agitou o público presente com muito samba e pagode, ritmo que também teve espaço durante a festa com as apresentações de Belo e Thiago Martins, dois expoentes do ritmo a nível nacional.

“O samba na cidade, hoje, está em evidência por conta da União de Maricá, por causa da volta do carnaval municipal, temos artistas daqui gravando com grandes nomes do cenário nacional, e a prefeitura também dá moral para as pratas da casa, não deixando de fora quem é daqui. Curto a festa de Nossa Senhora do Amparo há 30 anos e fico muito feliz de ter essa oportunidade”, concluiu o cantor.

Programação voltou à Praça Orlando de Barros Pimentel

Os shows, nesta edição da festa, retornaram às origens e aconteceram na Praça Orlando de Barros Pimentel, após dois anos sendo realizados na Barra de Maricá. Durante os dias de celebração à Virgem do Amparo, subiram grandes nomes da música secular, como Belo, Thiago Martins e Vitor Kley; destaques da música católica, bem como Karen Keldani, Eliana Ribeiro e Rosa de Saron, dentre outros; além dos artistas locais - Jô Borges, Marianna Cunha, Maurinho e Banda; Bruna Mandz, Vivi Serrano e Baby do Cavaco.