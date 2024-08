Joãozinho, Quaquá e Fabiano Horta - Foto: Adriano Marçal

Joãozinho, Quaquá e Fabiano HortaFoto: Adriano Marçal

Publicado 16/08/2024 15:25 | Atualizado 16/08/2024 15:25

Maricá - Transformar Maricá em um hub turístico internacional e na cidade da economia das famílias e das pessoas. Para chegar lá, a estratégia é reduzir a dependência dos royalties de petróleo com investimentos em turismo, energia limpa, educação, saúde, segurança, mobilidade, agroecologia e apoio ao empreendedorismo, com foco na vocação de cada maricaense. São compromissos que os candidatos a prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e a vice, João Maurício de Freitas, o Joãozinho e o atual prefeito Fabiano Horta lançaram hoje na icônica Pedra do Elefante, ponto mais alto da Serra da Tiririca, na divisa com Niterói. A escolha do local para iniciar a campanha não foi por acaso. Do alto dos 412 metros da pedra, é possível avistar toda a orla do município, as lagoas, as Ilhas Maricás e a Serra do Mato Grosso, na divisa com Saquarema. O trajeto de ida da trilha teve início às 08h45m e o regresso foi concluído exatamente às 13h13mim, coincidência ou não o número do PT, partido de Quaquá, Joãozinho e Fabiano.

“Na minha primeira campanha, fiz um panfleto com uma foto que eu tirei aqui da Pedra do Elefante. A mensagem era de que a cidade era bonita demais para ser dominada por máfias e coronéis das empresas de ônibus. Mas a beleza na época era só natural. Maricá estava arrebentada, esburacada, sem educação, saúde, nada. Agora eu e Joãozinho subimos aqui de novo na companhia do meu amigo Fabiano Horta para mostrar a nova cidade que ele e eu construímos e dizer que as belezas que vemos daqui irão transformar Maricá em uma das cidades turísticas mais famosas do mundo”, disse Quaquá.

Quaquá planeja construir barreiras de pedras com cinco quilômetros de extensão nas praias de Itaipuaçu e Ponta Negra para amansar o mar para atrair moradores e turistas. Em julho, uma comitiva liderada por ele visitou a ilha espanhola de Tenerife para conhecer o recife artificial local. A obra permitirá a implantação de um serviço de ferryboats elétricos para transportar carros e passageiros até os terminais que serão construídos nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont.

“Nós vamos ‘mundializar’ Maricá com essa linda imagem da Pedra do Elefante. Inspirados em Tenerife, vamos construir aqui a maior piscina natural do mundo. Subimos aqui para mostrar a beleza, a alegria e a transformação de Maricá, que será a melhor cidade do Brasil para se viver”, completou Quaquá.

O pacote contempla a construção de seis hotéis na orla de Itaipuaçu, dois resorts - o Samba Futebol e Caipirinha e o da Restinga – e atrações internacionais como o parque temático francês Puy du Fou, perto da Pedra de Inoã. A cidade ganhará também dois roteiros turísticos rurais, os do Espraiado e do Camburi.

Fabiano Horta lembrou dos avanços das gestões petistas desde Quaquá em 2009 e que prosseguiram com ele nos últimos oito anos. O atual mandatário afirmou que agora chegou a hora de Maricá ganhar o mundo.

“Estamos aqui no alto da Pedra do Elefante para junto com Quaquá e Joaozinho colocar Maricá no topo do turismo, do empreendedorismo, da economia criativa e do ecoturismo. Como Quaquá não se cansa de dizer, foguete não dá ré. E tenho certeza de que a cidade vai voar mais alto do que nunca voou nos próximos quatro anos” disse o prefeito, que em dezembro entrega o cargo após oito anos de gestão.

Empreendedorismo será prioridade no Quaquá 3

Quaquá busca seu terceiro mandato como prefeito de Maricá. Nas duas primeiras gestões, entre 2009 e 2016, criou programas inovadores como o Tarifa Zero e a moeda social Mumbuca, que mudaram a vida do maricaense e inspiraram diversas cidades. São Paulo, a maior do país, implantou aos domingos o ônibus de graça, que em Maricá roda de domingo a domingo. Seu sucessor, o prefeito Fabiano Horta, ampliou esses programas e lançou outros, como o Passaporte Universitário, que garante bolsas integrais de estudo a alunos de várias universidades. Em cinco anos, o programa formou mais de 10 mil estudantes. Há 3 mil matriculados no momento.

Candidato a vice, Joãozinho ressalta as conquistas dos governos petistas e afirma que Maricá seguirá inspirando e avançando para se tornar a melhor cidade do Brasil para se viver. “Desde 2009, Maricá vive uma revolução. Temos orgulho do que fizemos nesses 16 anos. A cidade se tornou referência e inspiração. Quaquá volta para dar prosseguimento a essa transformação. Eu, como soldado dele, estarei à disposição nessa missão diária de seguir melhorando a vida dos maricaenses”, disse Joãozinho, que disputa a primeira eleição para um cargo público.

Outra prioridade é o estímulo ao empreendedorismo. Quaquá pretende qualificar a mão de obra local para atender a demanda dos empreendimentos turísticos e de entretenimento. O objetivo é gerar empregos na iniciativa privada ou dar suporte para que o morador abra seu negócio próprio, sempre priorizando a vocação de cada um, o que o candidato chama de “economia das famílias e das pessoas”.

“Vamos trazer para Maricá toda a expertise da Corporação Mondragón, da Espanha, para desenvolver a maior experiência de cooperativismo e economia solidária do País. E contaremos com o suporte do Banco Mumbuca para ser o grande indutor do empreendedorismo. Teremos linhas de crédito para financiar o desenvolvimento valorizando o que as pessoas têm de melhor, a sua vocação. Os moradores vão melhorar a vida de suas famílias”, afirma Quaquá.

Educação em tempo integral na rede pública de ensino e tolerância zero à criminalidade completam o hall de prioridades da candidatura. Veja na sequência a íntegra do plano de governo da campanha Quaquá/Joãozinho 2024.