Hospital Conde Modesto Leal - Foto: Maurício Peçanha

Hospital Conde Modesto LealFoto: Maurício Peçanha

Publicado 20/08/2024 13:40 | Atualizado 20/08/2024 13:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a mulher de 30 anos, gestante de 40 semanas e classificada como de baixo risco, deu entrada na unidade com queixa de perda de líquido amniótico. A paciente foi atendida pela equipe de obstetras da unidade que solicitaram exames complementares, incluindo ultrassonografia obstétrica e cardiotocografia. Após a avaliação dos resultados, foi indicada a internação e iniciada a indução ao parto.

A paciente foi novamente avaliada pela enfermeira obstetra, que constatou que o exame físico e a escuta dos batimentos cardíacos fetais estavam dentro da normalidade. Contudo, em seguida, após novos exames, constatou-se a dilatação do colo uterino associada a um prolapso de cordão umbilical. Diante da situação de emergência, a paciente foi encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico para a realização de uma cesariana de urgência.

O recém-nascido nasceu já em parada cardiorrespiratória. As manobras de ressuscitação foram realizadas, porém infelizmente sem sucesso. Todos os registros estão devidamente relatados no prontuário. É importante destacar que, embora os familiares tenham mencionado a presença de circular de cordão na ultrassonografia realizada em julho, a causa do óbito não apresenta relação direta com condição previamente mencionada. Diante dos fatos apresentados, a SMS decidiu abrir uma sindicância para apurar o caso.