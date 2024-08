Material apreendido - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 15:26 | Atualizado 19/08/2024 15:27

Maricá - Uma operação do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) resultou na apreensão de máquinas caça-níquel e um revólver.

O caso aconteceu na Comunidade da Linha em São José do Imbassaí no fim da tarde deste domingo (18).

Segundo relatos, os policiais receberam uma denuncia de que havia uma criança amarrada em um poste, e rapidamente chegaram até o local. A denúncia não procedia, porém, elementos em uma atitude suspeita foram encontrados dentro de um bar, e chamou a atenção dos agentes, foi ali que as máquinas caça-níquel foram descobertas, as duas máquinas foram apreendidas e também um revólver que estava em cima de uma mesa no bar.

Todo o material ilegal foi encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá.