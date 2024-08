Quaquá lidera as intenções de voto para prefeito de Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 08:00

Maricá - O Ex-prefeito, Deputado Federal e pré-candidato à Prefeitura de Maricá neste ano, Washington Quaquá (PT), lidera as intenções de votos de acordo com pesquisa realizada pelo instituto ÁGORA, realizada nos dias 15 e 16 deste mês.

Quaquá vence em todas as categorias e em qualquer cenário.

Na segunda posição, Fábio Sapo (PL), com 7% das intenções de votos, seguido por Cláudio Ramos (NOVO), com 5%. Este resultado considera os votos válidos.

No voto estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados para o entrevistado, Quaquá tem 67%. Mas o resultado dos votos válidos já desconta brancos ou nulos.

As entrevistas foram acompanhadas por supervisores de campo, que tem como função controlar, verificar e fiscalizar in loco a aplicação dos questionários por meio de dispositivo eletrônico.

Após os trabalhos de campo, os questionários são codificados e cerca de 20% das questões são submetidas a uma fiscalização para verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

Os dados coletados e tratados nesta pesquisa atendem às exigências da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo ao respondente o sigilo de sua identidade e o correto tratamento de suas respostas.

A pesquisa é de O Dia realizada pelo Instituto ÁGORA sob o registro no TSE RJ-06171/2024 e foi realizada entre os dias 15 e 16 de agosto com 600 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de 3,99%.

APROVAÇÃO:

Quaquá, indicado como vitorioso nas eleições, de acordo com a pesquisa, tem apoio do prefeito Fabiano Horta (PT), que está finalizando seu segundo mandato. A avaliação do governo ajudou nos números do candidato apoiado. Tanto que a pesquisa indica que 26% dizem que o próximo prefeito deve continuar governando exatamente como a cidade está sendo administrada e 64% indicam continuar como está com apenas algumas mudanças.

Apenas 9% esperam mudanças na forma de gestão.

Na aprovação de Horta, 38% consideram o trabalho bom, 51% ótimo, 7% regular e apenas 1% ruim e 1% péssimo.

OS RESULTADOS:

Pesquisa ESTIMULADA (é aquela que o entrevistado tem opções de candidatos para escolher):

Quaquá:_67%

Fábio Sapo:_5%

Cláudio Ramos:_4%

Branco ou nulo:_4%

Indecisos:_17%

Não responderam:_3%

Pesquisa de VOTOS VÁLIDOS (é aquela que não são considerados votos brancos ou nulos)

Quaquá:__88%

Fábio Sapo:__7%

Cláudio Ramos:__5%

Pesquisa de QUEM VENCERÁ AS ELEIÇÕES? (é quando o entrevistado independentemente de partido político, responde quem ele acha que tem mais chances de ganhar as eleições)

Quaquá___87%

Fábio Sapo:__1%

Cláudio Ramos:__1%

Pesquisa de REJEIÇÃO (é quando o entrevistado responde em quem ele jamais votaria)

Fabio Sapo:__24%

Cláudio Ramos:_15%

Quaquá:__11%