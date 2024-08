Joãozinho é o vice de Quaquá nas eleições deste ano - Foto: Gustavo Stephan

Joãozinho é o vice de Quaquá nas eleições deste anoFoto: Gustavo Stephan

Publicado 21/08/2024 18:14

Maricá - Pesquisa realizada pelo jornal O Dia e o Instituto Ágora ratificou aquilo que se ouve pelas ruas, praças, praias e avenidas de Maricá. O candidato da coligação Frente Popular de Maricá à prefeitura, Washington Quaquá, lidera com muita folga a disputa eleitoral na cidade. Segundo o levantamento, o petista tem 88% das intenções de voto dos eleitores do município. O segundo colocado aparece com distantes 7%. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 16 de agosto com 600 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de 3,99% e com registro TSE RJ-06171/2024.

Para Quaquá, que tem João Maurício, o Joãozinho, como seu vice na chapa, os números traduzem as transformações realizadas na cidade desde que ele assumiu o governo de Maricá, em 2009, e pelo seu sucessor, Fabiano Horta, que em dezembro finaliza seu segundo mandato como prefeito do município.

“O povo está reconhecendo o trabalho que fizemos. Quando em 2009 assumi a prefeitura à luz de velas porque a energia da Prefeitura tinha sido cortada, Maricá não tinha nada. Era uma cidade feia, esburacada, sem perspectiva e sem autoestima. Hoje se tornou uma referência em programas sociais e qualidade de vida no Rio e em todo o Brasil. E nos próximos quatro anos vamos seguir avançando com pesados investimentos em turismo, inovação, empreendedorismo, energia limpa, agroecologia, educação e saúde. Vamos reduzir a dependência do petróleo e transformar Maricá em um hub turístico mundialmente conhecido” disse o candidato.

No voto estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados para o entrevistado, Quaquá tem 67%. Mas o resultado dos votos válidos já desconta brancos ou nulos.

GESTÃO APROVADA

A pesquisa revela também a boa avaliação do atual prefeito Fabiano Horta, um dos principais apoiadores da candidatura Quaquá/Joãozinho. Para 51% dos maricaenses ouvidos pela pesquisa, o trabalho de Horta é ótimo, outros 38% consideram bom e apenas 8% regular ou ruim.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Maricá ocupa a oitava posição no ranking dos municípios com maior PIB do Brasil. Foi a cidade com maior ganho de participação no PIB do País em 2021, ano base do estudo, com alta de 0,5 ponto percentual (p.p.).

Ex-secretário de Governo da atual gestão e candidato a vice, Joãozinho agradece o apoio dos maricaenses e afirma que a próxima gestão trará ainda mais desenvolvimento econômico e social para a cidade.

“Maricá era uma antes e outra depois de Quaquá e Fabiano. E o trabalho não para. Depois de conquistas sociais como o ônibus de graça e a moeda social Mumbuca, chegou a hora de fazer dela um destino turístico internacional e uma referência em inovação, sustentabilidade e empreendedorismo. Como o Quaquá não se cansa de dizer, foguete não dá ré. E o nosso vai voar mais alto do que nunca”, completou.