Niterói: Rainha de bateria da Unidos do Viradouro será homenageada durante sessão solene - Divulgação/Ascom

Niterói: Rainha de bateria da Unidos do Viradouro será homenageada durante sessão soleneDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 15:42

Niterói - A Câmara Municipal de Niterói abre suas portas, na próxima terça-feira (19), para uma homenagem à cultura, à arte e ao protagonismo feminino. A partir das 18h, o vereador Anderson Pipico promove sessão solene para a entrega da Medalha de Mérito Marielle Franco à artista Bellinha Delfim, rainha de bateria da Unidos do Viradouro. A sessão solene será aberta ao público e contará com a presença de ritmistas e representantes da Viradouro, além das ex-rainhas de bateria Raíssa Machado e Dandara Oliveira.

Criada em homenagem à vereadora Marielle Franco, a medalha é destinada a reconhecer personalidades que tenham atuação de destaque e contribuição relevante para a sociedade, valorizando trajetórias relacionadas à defesa de direitos, à cultura, à cidadania e à transformação social. A cessão da honraria para Bellinha reconhece sua trajetória, que deixou as pistas de atletismo ainda jovem e construiu uma carreira marcada pela dança, pelo Carnaval e pela atuação no universo da moda.

Para o vereador Anderson Pipico, a entrega da Medalha de Mérito Marielle Franco é uma forma de reconhecer uma trajetória que ultrapassa o samba e a avenida. “Bellinha representa a força da mulher que transforma talento em trajetória, ocupa espaços e abre caminhos. Sua história passa pelo Carnaval, pela dança, pela moda e pelo empreendedorismo, mas também fala de dedicação, coragem e representatividade. Entregar a Medalha de Mérito Marielle Franco é reconhecer essa caminhada e celebrar uma mulher que leva o nome de Niterói para diferentes espaços da cultura brasileira”, afirma o vereador.

Aos 29 anos e alçada ao posto de Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, Bellinha estreou na vermelho e branco em 2019, como passista, e, em 2022, passou a integrar o time de musas da escola. Além das horas dedicadas à dança, Bellinha Delfim é mãe de Mel, de três anos e é empreendedora e estilista, à frente do Delfim Atelier, sua própria marca de figurinos, já tendo assinado criações para artistas como Alcione e Anitta.