Niterói: policiais do 12º BPM realizaram a abordagem durante patrulhamento na Comunidade do Caranguejo, no Largo da Batalha - Divulgação/PMERJ

Niterói: policiais do 12º BPM realizaram a abordagem durante patrulhamento na Comunidade do Caranguejo, no Largo da BatalhaDivulgação/PMERJ

Publicado 17/08/2026 11:53

Niterói - Um homem foi preso e dois adolescentes, ambos de 15 anos, foram apreendidos durante uma ação do 12º BPM na noite deste sábado (15), na Comunidade do Caranguejo, no Largo da Batalha , em Niterói. A ocorrência começou após policiais receberem uma denúncia sobre uma possível movimentação relacionada ao comércio de drogas na região. As equipes do PATAMO da 1ª e da 4ª Companhias foram até a Rua João Fonseca para verificar as informações e encontraram três pessoas no local.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 49 pinos de cocaína, 39 invólucros de maconha e 13 pedras de crack. Também foram encontrados um rádio transmissor e R$ 25 em espécie. Segundo a Polícia Militar, o material estaria relacionado à atividade de tráfico de drogas. Entre os abordados estava um homem de 22 anos, que foi preso. Os outros dois envolvidos, ambos com 15 anos, foram apreendidos. Os três foram encaminhados, junto com o material recolhido, para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Conforme a Polícia Militar, o adulto permaneceu preso por acusações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os adolescentes ficaram apreendidos para os procedimentos previstos na legislação específica.