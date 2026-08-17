Niterói: policiais do 12º BPM realizaram a abordagem durante patrulhamento na Comunidade do Caranguejo, no Largo da BatalhaDivulgação/PMERJ
Denúncia leva PM a prender homem e apreender dois adolescentes no Caranguejo
Ação no Largo da Batalha resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack, rádio transmissor e dinheiro
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Motorista é preso após teste de alcoolemia positivo em acidente que matou condutor
Colisão aconteceu no Fonseca e envolveu uma Chevrolet Captiva e um Renault Kwid; motorista do segundo veículo morreu no local
Clin amplia programa de coleta seletiva com novos moloks
Iniciativa amplia o Clin Comunidade Sustentável e chega a 66 contêineres semienterrados instalados em 29 pontos de Niterói
Seop realiza ações contra atuação irregular de flanelinhas
Fiscalização deste domingo ocorreu em pontos do Centro e deu continuidade a operações realizadas nos últimos dias em diferentes regiões da cidade
Fernanda Torres encerra FLIN 2026, que reuniu mais de 50 mil pessoas
Festa Literária supera em mais de 65% a expectativa inicial de público e fecha edição marcada por espaços lotados, grandes nomes da cultura brasileira e homenagem a Lélia Gonzalez
Morre o poeta e compositor Marcelo Diniz Martins, o Paredão
Professor da UFRJ, letrista e figura marcante da boemia e da literatura niteroiense, o artista faleceu aos 58 anos após um infarto; o sepultamento ocorre nesta segunda-feira no Parque da Colina
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