Niterói: caso aconteceu em quiosque no Recreio dos BandeirantesReprodução/Internet
A vítima foi identificada como Leonardo Figueiredo Silva. Segundo o boletim de ocorrência, o 3º sargento da PM relatou que teve um desentendimento com o policial penal e que teria sido alvo de disparos feitos por ele. O militar afirmou ter reagido e atingido Leonardo, que morreu no local.
A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio doloso. A versão apresentada pelo policial militar será analisada pela Polícia Civil, que investiga a dinâmica do confronto e deverá verificar se houve legítima defesa. O local onde ocorreu o crime, o Mirroah Deck Bar, foi preservado para a realização da perícia. O policial militar foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Perícia deve ajudar a esclarecer o confronto
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