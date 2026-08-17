Niterói: caso aconteceu em quiosque no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/Internet

Niterói: caso aconteceu em quiosque no Recreio dos BandeirantesReprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 12:06

Niterói - Um policial militar lotado no 12º BPM (Niterói) é apontado como responsável pelos disparos que mataram um policial penal na madrugada desta segunda-feira (17), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. O confronto aconteceu dentro de um quiosque na Avenida Lúcio Costa, por volta de 0h30.



A vítima foi identificada como Leonardo Figueiredo Silva. Segundo o boletim de ocorrência, o 3º sargento da PM relatou que teve um desentendimento com o policial penal e que teria sido alvo de disparos feitos por ele. O militar afirmou ter reagido e atingido Leonardo, que morreu no local.



A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio doloso. A versão apresentada pelo policial militar será analisada pela Polícia Civil, que investiga a dinâmica do confronto e deverá verificar se houve legítima defesa. O local onde ocorreu o crime, o Mirroah Deck Bar, foi preservado para a realização da perícia. O policial militar foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Perícia deve ajudar a esclarecer o confronto



O corpo de Leonardo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do desentendimento, a sequência dos disparos e as condições em que ocorreu o confronto que terminou com a morte do policial penal.