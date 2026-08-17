Niterói: evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre jovens, crianças e familiares. Para receber o público, a praia ganhou uma estrutura especial com quatro arenas esportivas - Divulgação/Ascom

Niterói: evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre jovens, crianças e familiares. Para receber o público, a praia ganhou uma estrutura especial com quatro arenas esportivasDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 19:14 | Atualizado 17/08/2026 19:15

Niterói - A Praia de Icaraí foi palco de um dia marcado por esporte, convivência e pela integração entre jovens de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. No sábado (15), Niterói recebeu a segunda edição do Action Beach, iniciativa que reuniu participantes das Guardas Mirins de Niterói , Itaguaí e Arraial do Cabo para uma programação voltada à prática esportiva, ao trabalho em equipe e ao fortalecimento de valores como respeito e companheirismo.

O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre jovens, crianças e familiares. Para receber o público, a praia ganhou uma estrutura especial com quatro arenas esportivas, que movimentaram os participantes em disputas de vôlei de praia, futmesa, cabo de guerra e corrida de praia.

“O Action Beach representa muito mais do que uma competição esportiva. É uma oportunidade de promover a integração entre jovens de diferentes municípios, fortalecer valores como respeito, companheirismo, disciplina e trabalho em equipe, além de proporcionar momentos de lazer e convivência. A ideia é que eles possam sair daqui levando não apenas boas lembranças, mas também novas amizades, experiências e aprendizados que contribuam para sua formação como cidadãos. É muito gratificante ver todos reunidos, compartilhando experiências e aproveitando em um cenário tão especial como a Praia de Icaraí”, destaca o subinspetor Marcelo Xavier, da Guarda Municipal de Niterói.

Mais do que incentivar a prática esportiva, o Action Beach foi pensado para aproximar jovens de diferentes cidades e promover uma experiência de convivência que ultrapassasse as fronteiras municipais. Para isso, a organização adotou uma dinâmica de integração por cores, formando equipes mistas com participantes de diferentes Guardas Mirins, que passaram a atuar juntos em busca de um objetivo comum.

A Tropa Mirim de Guardiões de Niterói é um projeto social criado em 2015, fruto de uma parceria entre a Guarda Civil Municipal de Niterói e a Associação dos Inspetores, Subinspetores e Coordenadores da Guarda Civil Municipal. Atualmente, o projeto tem cerca de 170 crianças e jovens niteroienses. A iniciativa oferece todas as atividades de forma gratuita e tem como objetivo contribuir para a formação dos jovens por meio da disciplina, cidadania, convivência e atividades educativas.