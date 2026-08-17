Niterói: evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre jovens, crianças e familiares. Para receber o público, a praia ganhou uma estrutura especial com quatro arenas esportivasDivulgação/Ascom
Niterói vira palco de integração com a segunda edição do Action Beach
Praia de Icaraí recebe jovens de Guardas Mirins de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro em um dia de esporte, convivência e cidadania
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Feira Mega Gestante retorna a Niterói com itens de enxoval
Após cinco anos a Feira Mega Gestante retorna ao município, edição que acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, e espera receber até 9 mil visitantes no Plaza Shopping Niterói, com entrada gratuita
Arena Niterói tem programação com competições de vôlei feminino e futsal internacional
O público vai acompanhar partidas envolvendo estas equipes, com a participação de grandes atletas do vôlei feminino brasileiro
Vereador Anderson Pipico homenageia Bellinha Delfim com Medalha de Mérito Marielle Franco
Rainha de bateria da Unidos do Viradouro será homenageada durante sessão solene na Câmara Municipal, no dia 19 de agosto
Niterói oficializa base exclusiva do Disque Denúncia para reforçar combate ao crime
Nova estrutura será administrada pelo Instituto MovRio e terá foco no recebimento de informações sigilosas sobre ocorrências na cidade
PM lotado no 12º BPM, em Niterói, é acusado de matar policial penal no Rio
Sargento teria atirado contra Leonardo Figueiredo Silva após discussão em quiosque no Recreio dos Bandeirantes; caso é investigado pela Polícia Civil
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