Niterói: estrutura será administrada pelo Instituto MovRio e terá foco no recebimento de informações sigilosas - Divulgação/Ascom

Niterói: estrutura será administrada pelo Instituto MovRio e terá foco no recebimento de informações sigilosasDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2026 12:10





A nova base deverá facilitar o recebimento e o encaminhamento de informações sobre atividades criminosas às forças de segurança que atuam em Niterói. O serviço também pretende contribuir para o mapeamento de ocorrências e áreas de maior incidência criminal. A estrutura dedicada ao município busca aproximar os moradores dos órgãos de segurança pública por meio do recebimento de denúncias de forma anônima. Entre as informações que poderão ser encaminhadas estão denúncias relacionadas a pontos de tráfico de drogas, receptação de mercadorias, localização de pessoas procuradas pela Justiça e outras atividades ilícitas. O sistema mantém a garantia de sigilo e anonimato para os moradores que fornecerem informações. Os dados recebidos serão encaminhados às forças de segurança responsáveis pelas ações de inteligência e investigação.



Instituto MovRio será responsável pela gestão

Niterói - A Prefeitura oficializou a implantação de uma base exclusiva do Disque Denúncia no município. A estrutura será administrada pelo Instituto MovRio, responsável pela operacionalização do serviço no estado do Rio de Janeiro, e terá como objetivo ampliar a participação da população no combate à criminalidade.A nova base deverá facilitar o recebimento e o encaminhamento de informações sobre atividades criminosas às forças de segurança que atuam em Niterói. O serviço também pretende contribuir para o mapeamento de ocorrências e áreas de maior incidência criminal. A estrutura dedicada ao município busca aproximar os moradores dos órgãos de segurança pública por meio do recebimento de denúncias de forma anônima. Entre as informações que poderão ser encaminhadas estão denúncias relacionadas a pontos de tráfico de drogas, receptação de mercadorias, localização de pessoas procuradas pela Justiça e outras atividades ilícitas. O sistema mantém a garantia de sigilo e anonimato para os moradores que fornecerem informações. Os dados recebidos serão encaminhados às forças de segurança responsáveis pelas ações de inteligência e investigação.

A Prefeitura de Niterói formalizou a escolha do Instituto MovRio por meio de inexigibilidade de chamamento público. A decisão tem como base o artigo 32 do Decreto Municipal nº 13.996/2021 e a Lei Federal nº 13.019/2014. Segundo a administração municipal, a escolha levou em consideração a especificidade do serviço e a experiência da instituição na gestão do Disque Denúncia no estado do Rio de Janeiro.



A implantação da base exclusiva também faz parte da estratégia do município de ampliar o uso de informações fornecidas pela própria população no planejamento das ações de segurança. A expectativa da Prefeitura é estimular os moradores a relatarem, de forma segura e anônima, situações que possam auxiliar na identificação de suspeitos, localização de procurados e prevenção de crimes. Com o recebimento de informações direcionadas à realidade de Niterói, a administração municipal espera fortalecer o trabalho de inteligência e apoiar a atuação preventiva das forças de segurança na cidade.