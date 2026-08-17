Niterói: estrutura será administrada pelo Instituto MovRio e terá foco no recebimento de informações sigilosasDivulgação/Ascom
A nova base deverá facilitar o recebimento e o encaminhamento de informações sobre atividades criminosas às forças de segurança que atuam em Niterói. O serviço também pretende contribuir para o mapeamento de ocorrências e áreas de maior incidência criminal. A estrutura dedicada ao município busca aproximar os moradores dos órgãos de segurança pública por meio do recebimento de denúncias de forma anônima. Entre as informações que poderão ser encaminhadas estão denúncias relacionadas a pontos de tráfico de drogas, receptação de mercadorias, localização de pessoas procuradas pela Justiça e outras atividades ilícitas. O sistema mantém a garantia de sigilo e anonimato para os moradores que fornecerem informações. Os dados recebidos serão encaminhados às forças de segurança responsáveis pelas ações de inteligência e investigação.
Instituto MovRio será responsável pela gestão
A implantação da base exclusiva também faz parte da estratégia do município de ampliar o uso de informações fornecidas pela própria população no planejamento das ações de segurança. A expectativa da Prefeitura é estimular os moradores a relatarem, de forma segura e anônima, situações que possam auxiliar na identificação de suspeitos, localização de procurados e prevenção de crimes. Com o recebimento de informações direcionadas à realidade de Niterói, a administração municipal espera fortalecer o trabalho de inteligência e apoiar a atuação preventiva das forças de segurança na cidade.
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