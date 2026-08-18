Niterói: show de Nilze Carvalho faz parte do Sesc Pulsar - Marcio Monteiro/Ascom

Niterói: show de Nilze Carvalho faz parte do Sesc PulsarMarcio Monteiro/Ascom

Publicado 18/08/2026 08:18 | Atualizado 18/08/2026 08:18





Desde o início da turnê, Nilze vem percorrendo diferentes regiões do Rio de Janeiro com um espetáculo que reafirma sua trajetória como uma das grandes artistas do samba e do choro. No palco, ela reúne composições autorais, clássicos da música brasileira e releituras que evidenciam a força de um repertório construído entre tradição e contemporaneidade, ampliando o alcance de sua obra junto a novas plateias.



O espetáculo apresenta o repertório do álbum em formato de show, com foco na performance ao vivo e na leitura contemporânea do samba e da música brasileira. Entre as músicas escolhidas estão a faixa-título do trabalho "Nos Combates da Vida" (Dona Ivone Lara), "Linha de Passe" (João Bosco) e "Candeeiro" (Teresa Cristina), além de composições como "Amor Segredo" (Nilze Carvalho / Nei Lopes), "Vida ao Jongo" (Lazir Sinval) e a instrumental "Arabiando" (Esmeraldino Sales). Nilze Carvalho (voz, cavaquinho e bandolim) faz o show "Nos Combates da Vida" acompanhada por Hudson Santos (violão de 7 cordas), Zé Luis Maia (baixo), PC Castilho (flauta), Luiz Augusto Guimarães e Paulino Dias (percussões) e Diego Zangado (bateria).

Niterói - O público de Niterói recebe, no dia 21 de agosto, a cantora, instrumentista e compositora Nilze Carvalho, com o espetáculo "Nos Combates da Vida", dentro da programação do Sesc Pulsar . A apresentação da artista acontece após os shows realizados em Valença e no bairro carioca de Ramos, dando continuidade à circulação estadual iniciada em maio. Depois de Niterói, a turnê segue para Nova Iguaçu (28/08) e Jacarepaguá (28/11), no Retiro dos Artistas, na cidade do Rio de Janeiro, além de Teresópolis, em data a confirmar.Desde o início da turnê, Nilze vem percorrendo diferentes regiões do Rio de Janeiro com um espetáculo que reafirma sua trajetória como uma das grandes artistas do samba e do choro. No palco, ela reúne composições autorais, clássicos da música brasileira e releituras que evidenciam a força de um repertório construído entre tradição e contemporaneidade, ampliando o alcance de sua obra junto a novas plateias.O espetáculo apresenta o repertório do álbum em formato de show, com foco na performance ao vivo e na leitura contemporânea do samba e da música brasileira. Entre as músicas escolhidas estão a faixa-título do trabalho "Nos Combates da Vida" (Dona Ivone Lara), "Linha de Passe" (João Bosco) e "Candeeiro" (Teresa Cristina), além de composições como "Amor Segredo" (Nilze Carvalho / Nei Lopes), "Vida ao Jongo" (Lazir Sinval) e a instrumental "Arabiando" (Esmeraldino Sales). Nilze Carvalho (voz, cavaquinho e bandolim) faz o show "Nos Combates da Vida" acompanhada por Hudson Santos (violão de 7 cordas), Zé Luis Maia (baixo), PC Castilho (flauta), Luiz Augusto Guimarães e Paulino Dias (percussões) e Diego Zangado (bateria).

Com trajetória iniciada ainda na infância, quando foi flagrada pelo irmão tocando cavaquinho aos cinco anos, Nilze construiu uma carreira sólida como instrumentista desde a adolescência, quando gravou a série "Choro de Menina", com quatro volumes (dos 11 aos 14 anos). Aos 15 anos iniciou turnês internacionais, passando por países como Itália, Espanha, França, Suíça, Holanda, Argentina, Japão, Estados Unidos, China e Austrália.



De volta ao Brasil, integrou por mais de uma década o Sururu na Roda, vencedor do Prêmio da Música Brasileira de 2014 como Melhor Grupo de Samba. Lançou dez discos, com destaque em alguns prêmios como no álbum "Estava Faltando Você" (2002), indicado ao Prêmio Tim, e "O Que é Meu" (2010), premiado em duas categorias no Prêmio Música da Lapa. Em 2015, o disco "Verde Amarelo Negro Anil" foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.



Além de cantora e instrumentista virtuosa, Nilze Carvalho atua como arranjadora, diretora musical, curadora de projetos e apresentadora do programa "Sambalaio", na Rádio Roquette Pinto, desde 2022. A circulação de "Nos Combates da Vida" reforça sua atuação contínua na cena do samba contemporâneo e na difusão de repertórios autorais e tradicionais em diálogo com novas plateias.



SERVIÇO



Nilze Carvalho no show "Nos Combates da Vida"

Circulação Sesc Pulsar



Data: 21 de agosto (sexta-feira)

Local: Sesc Niterói

Endereço: Rua Padre Anchieta 56, São Domingos - Niterói (RJ)

Horário: 18h

Ingressos: R$ 7,50 (meia-entrada); R$ 10,50 (credencial plena); R$ 11,50 (empresário); R$ 13,50 (conveniado); R$ 15 (inteira). Entrada gratuita para público do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.