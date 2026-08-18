Niterói: projeto se destaca por transformar clássicos do rock das décadas de 80 e 90 em performances envolventes, bem-humoradas e cheias de personalidade - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto se destaca por transformar clássicos do rock das décadas de 80 e 90 em performances envolventes, bem-humoradas e cheias de personalidadeDivulgação/Ascom

Publicado 18/08/2026 08:26





Em plena expansão no cenário nacional, o projeto se destaca por transformar clássicos do rock das décadas de 80 e 90 em performances envolventes, bem-humoradas e cheias de personalidade. A proposta une música e comédia em um formato que conquista diferentes gerações e proporciona ao público uma experiência que vai muito além de um tradicional show de rock.



À frente do espetáculo está a irreverente Véia Celeste (Dona Celeste), personagem carismática que conduz a apresentação com humor afiado, histórias divertidas e muita interação com o público. Ao seu lado, Leandrinho e Gutinho completam a formação e ajudam a construir um espetáculo dinâmico, no qual música e teatro se encontram de maneira divertida e surpreendente.



Mais do que um show, o Geriatricus entrega uma verdadeira viagem pela memória afetiva do público. No palco, o repertório revisita grandes sucessos de diferentes épocas, com releituras de nomes como Legião Urbana, Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, RPM, Pearl Jam e Seu Jorge, criando momentos para cantar, rir e relembrar.



O projeto nasceu da paixão pela música e pela cultura popular e passou por mais de dois anos de desenvolvimento até chegar ao formato atual. Desde então, a banda vem construindo uma trajetória de apresentações por diferentes cidades brasileiras, ampliando sua presença e conquistando novas plateias.



A estreia do Geriatricus em Niterói promete uma tarde e noite de muita música, humor e nostalgia, reunindo fãs do rock e diferentes gerações em um ambiente de celebração. Com a participação de DJs e uma programação que se estende até a madrugada, o evento na AABB São Francisco reforça a proposta da banda de transformar cada apresentação em uma experiência única e divertida. Niterói - O fenômeno Geriatricus chega a Niterói pela primeira vez no dia 22 de agosto, para uma apresentação especial na AABB São Francisco . O evento acontece das 16h à 1h e reúne música ao vivo, clássicos do rock, humor, nostalgia e a participação de DJs, em uma programação pensada para proporcionar uma experiência completa ao público.Em plena expansão no cenário nacional, o projeto se destaca por transformar clássicos do rock das décadas de 80 e 90 em performances envolventes, bem-humoradas e cheias de personalidade. A proposta une música e comédia em um formato que conquista diferentes gerações e proporciona ao público uma experiência que vai muito além de um tradicional show de rock.À frente do espetáculo está a irreverente Véia Celeste (Dona Celeste), personagem carismática que conduz a apresentação com humor afiado, histórias divertidas e muita interação com o público. Ao seu lado, Leandrinho e Gutinho completam a formação e ajudam a construir um espetáculo dinâmico, no qual música e teatro se encontram de maneira divertida e surpreendente.Mais do que um show, o Geriatricus entrega uma verdadeira viagem pela memória afetiva do público. No palco, o repertório revisita grandes sucessos de diferentes épocas, com releituras de nomes como Legião Urbana, Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, RPM, Pearl Jam e Seu Jorge, criando momentos para cantar, rir e relembrar.O projeto nasceu da paixão pela música e pela cultura popular e passou por mais de dois anos de desenvolvimento até chegar ao formato atual. Desde então, a banda vem construindo uma trajetória de apresentações por diferentes cidades brasileiras, ampliando sua presença e conquistando novas plateias.A estreia do Geriatricus em Niterói promete uma tarde e noite de muita música, humor e nostalgia, reunindo fãs do rock e diferentes gerações em um ambiente de celebração. Com a participação de DJs e uma programação que se estende até a madrugada, o evento na AABB São Francisco reforça a proposta da banda de transformar cada apresentação em uma experiência única e divertida.

SERVIÇO:



Geriatricus em Niterói



Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: Das 16h à 1h

Local: AABB São Francisco

Endereço: Rua Hélio da Silva Carneiro, 78 – São Francisco, Niterói (RJ)

Ingressos: Disponíveis pela Guichê Web, a partir de R$ 100 no lote promocional.

