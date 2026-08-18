Niterói: escola Acadêmicos de Niterói tem novos Diretores da Ala de Passistas para 2027 - Alex Gardel / Divulgação

Niterói: escola Acadêmicos de Niterói tem novos Diretores da Ala de Passistas para 2027Alex Gardel / Divulgação

Publicado 18/08/2026 08:37 | Atualizado 18/08/2026 08:38

Niterói - A Acadêmicos de Niterói anunciou a chegada de uma nova dupla para comandar a ala de passistas da escola. Frances Júnior e Michelle Andrade assumem o comando da ala para o próximo desfile, no Carnaval de 2027, na Marquês de Sapucaí.

Frances começou no Carnaval há 17 anos, passando por blocos de rua, atuando como destaque e passista em escolas como Leão de Nova Iguaçu e como componente da Grande Rio. Já foi Muso e Rei dos Passistas nas agremiações Região Oceânica e Bem Amado, em Niterói, além de ter conquistado o título de Rei dos Passistas na histórica Vizinha Faladeira. Atuou como auxiliar na Direção de Passistas da Acadêmicos do Sossego e, em 2023, na própria Acadêmicos de Niterói.

“Minha expectativa de trabalho e compromisso é consolidar a ala de passistas como referência de garra, elegância e responsabilidade operacional, honrando a comunidade e contribuindo diretamente para o campeonato da escola. Os passistas são o coração pulsante do samba no pé, e nossa meta é entregar uma apresentação impecável.”

Michelle Andrade começou no Carnaval por influência de sua avó, como integrante da Ala dos 80 da Acadêmicos do Sossego, em 2017. Em 2018, ingressou na ala de passistas da agremiação, onde desfilou até os dias atuais. Também já desfilou em escolas de samba do Carnaval da cidade.

“Aceitei esse desafio com muita gratidão, responsabilidade e amor pelo samba. Minha maior expectativa como diretora da ala de passistas é construir um trabalho baseado na união, no respeito, na disciplina e no desenvolvimento de cada passista. Quero incentivar, orientar e inspirar nossos passistas para que evoluam dentro e fora da avenida, sempre honrando o pavilhão da nossa escola! Que possamos formar uma ala forte, comprometida e apaixonada, capaz de transmitir alegria, elegância e a verdadeira essência do samba em cada apresentação.”

