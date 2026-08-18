Niterói: Polícia Civil realizou buscas em Niterói e São Gonçalo durante operação que investiga suposto esquema envolvendo o chamado Banco do PastorReprodulção/Internet
Niterói e São Gonçalo são alvos de operação contra suposto Banco do Pastor
Operação Golpe de Fé investiga plataforma que teria prometido rendimentos de 10% ao mês e causado prejuízo estimado em R$ 1,11 milhão
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