Niterói: aparelho foi instalado em um espaço totalmente reformado, em uma sala próxima à de ultrassonografia, que também foi revitalizadaClaudio Fernandes
Policlínica Malu Sampaio recebe mamógrafo e amplia acesso a exames para a população
Investimento na rede municipal garante mais segurança e agilidade no cuidado integral à saúde da mulher
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Cascão é preso em Niterói e é apontado pela polícia como responsável por abastecer o tráfico
Homem de 42 anos foi localizado no Fonseca após quatro meses de investigação; segundo a Polícia Civil, ele atuaria no fornecimento de drogas e armas para comunidades da região
Cantareira vai ganhar homenagem a Marcelo Diniz Martins, O Paredão
Falecido no último domingo, artista terá o Paredão da Poesia dentro do Yorubar, idealizado pelo amigo e artista plástico Luiz Carlos de Carvalho
Promessa de resort vira pesadelo para compradores de empreendimento em Pendotiba
Empreendimento milionário financiado pela Caixa Econômica Federal tinha a proposta inicial de construir 1.536 apartamentos residenciais, sendo 52 adaptados para pessoas com deficiência e 27 lojas comerciais
PM corrige informação e diz que policial envolvido em morte no Recreio está reformado
Sargento que atirou contra policial penal durante discussão em quiosque já deixou o 12º BPM, em Niterói, e está na reserva remunerada desde 2024
Drogas, dinheiro e balança de precisão são apreendidos em comunidade de Niterói
Ação ocorreu na Comunidade do Zulu, em Santa Rosa; um homem foi detido e liberado após ser ouvido na delegacia
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