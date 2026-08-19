Niterói: Polícia Civil prende em Niterói homem apontado como responsável pelo abastecimento de drogas e armas para comunidades da região - Reprodução/Internet

Niterói: Polícia Civil prende em Niterói homem apontado como responsável pelo abastecimento de drogas e armas para comunidades da regiãoReprodução/Internet

Publicado 19/08/2026 10:59





A prisão ocorreu na Avenida Professor João Brasil, quando o investigado visitava a namorada. A ação faz parte da Operação Fronteira Quebrada, resultado de quatro meses de investigação, com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP-Niterói).



De acordo com os investigadores, Cascão teria retomado a atuação no fornecimento de drogas e armas após deixar a prisão, em dezembro do ano passado. A polícia também aponta que ele participaria da preparação e embalagem dos entorpecentes destinados à distribuição.



Segundo a Polícia Civil, a influência atribuída ao investigado alcançaria comunidades como Morro do Estado, Chácara e Arroz, além de outras áreas da região. As investigações também indicam possíveis conexões com criminosos da Nova Brasília, no Fonseca, e do Morro do Castro, em São Gonçalo. Pela posição que, segundo os investigadores, ele ocuparia na estrutura criminosa, Cascão teria sido chamado de “Fernandinho Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo”.



Investigado já havia sido preso no Paraguai

Niterói - Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam, na madrugada desta quarta-feira (19), Carlos Alberto de Lima da Silva, conhecido como “Cascão”, de 42 anos, no Fonseca, em Niterói. Segundo a Polícia Civil , ele seria responsável pelo abastecimento de drogas e armas para comunidades controladas pelo Comando Vermelho na região.A prisão ocorreu na Avenida Professor João Brasil, quando o investigado visitava a namorada. A ação faz parte da Operação Fronteira Quebrada, resultado de quatro meses de investigação, com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP-Niterói).De acordo com os investigadores, Cascão teria retomado a atuação no fornecimento de drogas e armas após deixar a prisão, em dezembro do ano passado. A polícia também aponta que ele participaria da preparação e embalagem dos entorpecentes destinados à distribuição.Segundo a Polícia Civil, a influência atribuída ao investigado alcançaria comunidades como Morro do Estado, Chácara e Arroz, além de outras áreas da região. As investigações também indicam possíveis conexões com criminosos da Nova Brasília, no Fonseca, e do Morro do Castro, em São Gonçalo. Pela posição que, segundo os investigadores, ele ocuparia na estrutura criminosa, Cascão teria sido chamado de “Fernandinho Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo”.

O histórico de Carlos Alberto também é citado pela investigação. Em 2019, ele foi preso em Presidente Franco, no Paraguai, durante o cumprimento de um mandado relacionado à Operação Background, da Polícia Civil do Rio. Na ocasião, segundo a polícia, ele já era apontado como responsável pelo fornecimento de drogas e armas para comunidades de Niterói. Cascão foi condenado a oito anos de prisão pela 4ª Vara Criminal de Niterói.



A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros suspeitos envolvidos no financiamento, aquisição, transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas na região. As acusações apresentadas nesta reportagem são atribuídas pela Polícia Civil ao investigado. Não foram divulgadas informações sobre a defesa de Carlos Alberto de Lima da Silva.