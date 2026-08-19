Niterói: Polícia Civil prende em Niterói homem apontado como responsável pelo abastecimento de drogas e armas para comunidades da regiãoReprodução/Internet
A prisão ocorreu na Avenida Professor João Brasil, quando o investigado visitava a namorada. A ação faz parte da Operação Fronteira Quebrada, resultado de quatro meses de investigação, com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP-Niterói).
De acordo com os investigadores, Cascão teria retomado a atuação no fornecimento de drogas e armas após deixar a prisão, em dezembro do ano passado. A polícia também aponta que ele participaria da preparação e embalagem dos entorpecentes destinados à distribuição.
Segundo a Polícia Civil, a influência atribuída ao investigado alcançaria comunidades como Morro do Estado, Chácara e Arroz, além de outras áreas da região. As investigações também indicam possíveis conexões com criminosos da Nova Brasília, no Fonseca, e do Morro do Castro, em São Gonçalo. Pela posição que, segundo os investigadores, ele ocuparia na estrutura criminosa, Cascão teria sido chamado de “Fernandinho Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo”.
Investigado já havia sido preso no Paraguai
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros suspeitos envolvidos no financiamento, aquisição, transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas na região. As acusações apresentadas nesta reportagem são atribuídas pela Polícia Civil ao investigado. Não foram divulgadas informações sobre a defesa de Carlos Alberto de Lima da Silva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.