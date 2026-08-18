Niterói: quiosque fica localizado na Av. Lúcio Costa, no Recreio dos BandeirantesReprodução / TV Globo
A informação foi confirmada ao Enfoco pelo comandante do 12º BPM, tenente-coronel Julio Cesar. Segundo ele, o policial também passou por outros batalhões durante a carreira antes de entrar para a reserva remunerada. O caso aconteceu por volta de 0h30 desta segunda-feira (17), no Mirroah Deck Bar, localizado na Avenida Lúcio Costa. O policial penal Leonardo Figueiredo Silva morreu após ser atingido por disparos durante um confronto com o policial militar.
Segundo o boletim de ocorrência, o sargento afirmou que teve um desentendimento com Leonardo e que teria sido alvo de disparos feitos pelo policial penal. O militar declarou que reagiu e atingiu a vítima. A ocorrência foi inicialmente registrada como homicídio doloso. A Polícia Civil investiga a dinâmica do confronto e também apura a possibilidade de legítima defesa.
Uma testemunha, que preferiu não se identificar, apresentou uma versão diferente da relatada pelo policial militar. Segundo ela, Leonardo não teria sacado a arma antes dos disparos. A testemunha afirmou que a discussão teria começado na porta do banheiro e terminado poucos segundos depois com a morte do policial penal. Ainda conforme o relato, o policial militar reformado teria deixado o local acompanhado por agentes, sem algemas e portando a arma. A testemunha também afirmou que ele teria feito comentários direcionados à esposa da vítima. A versão apresentada pela testemunha ainda será confrontada com os demais elementos reunidos durante a investigação.
Polícia Civil investiga o caso
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