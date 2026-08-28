TSE fará julgamento que terá início à meia-noite de segunda-feira (31) e ficará aberta até o quarta-feira (2) - Marcelo Camargo / Agência Brasil

TSE fará julgamento que terá início à meia-noite de segunda-feira (31) e ficará aberta até o quarta-feira (2)Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 28/08/2026 20:37

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima segunda-feira (31) o início do julgamento virtual dos registros dos candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro.

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O julgamento terá início à meia-noite e ficará aberta até o dia 2 de setembro. Na modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não há deliberação presencial.



O TSE recebeu 13 pedidos de registros de candidaturas:



- Augusto Cury (Avante);

- Clariana Barão (DC);

- Edmilson Costa (PCB);

- Flávio Bolsonaro (PL);

- Hertz Dias (PSTU);

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

- Pablo Marçal (PRTB);

- Renan Santos (Missão);

- Romeu Zema (Novo);

- Ronaldo Caiado (PSD);

- Rui Costa Pimenta (PCO);

- Samara Martins (UP) e

- Wilson Grassi (Democrata). O julgamento terá início à meia-noite e ficará aberta até o dia 2 de setembro. Na modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não há deliberação presencial.O TSE recebeu 13 pedidos de registros de candidaturas:- Augusto Cury (Avante);- Clariana Barão (DC);- Edmilson Costa (PCB);- Flávio Bolsonaro (PL);- Hertz Dias (PSTU);- Luiz Inácio Lula da Silva (PT);- Pablo Marçal (PRTB);- Renan Santos (Missão);- Romeu Zema (Novo);- Ronaldo Caiado (PSD);- Rui Costa Pimenta (PCO);- Samara Martins (UP) e- Wilson Grassi (Democrata).

Para terem os registros concedidos, os candidatos precisam apresentar documentos para comprovar que estão elegíveis e que não têm pendências com a Justiça Eleitoral.



No caso de Pablo Marçal, o TSE já determinou que o candidato deve ficar proibido temporariamente de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.



Os ministros aceitaram um pedido de liminar protocolado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para suspender a campanha de Marçal até que o TSE julgue de forma definitiva o registro de candidatura, o que vai ocorrer na próxima segunda-feira.



No pedido, o MPE afirmou ao tribunal que Pablo Marçal está inelegível até 2032 por ter sido condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por ofertar gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O episódio ocorreu nas eleições municipais de 2024.



Eleições

O primeiro turno será no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.



O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.