Vorcaro está detido no presídio da Papudinha, em Brasília - Secretaria da Administração Penitenciária-SP / Reprodução

Vorcaro está detido no presídio da Papudinha, em BrasíliaSecretaria da Administração Penitenciária-SP / Reprodução

Publicado 28/08/2026 16:33

Vorcaro está preso na Papudinha, presídio localizado no Distrito Federal (DF), e foi ouvido no inquérito que apura a conduta de dois ex-servidores do Banco Central (BC) que são suspeitos de receberem propina por atuarem a favor do Banco Master, durante o trabalho de supervisão da instituição.Em nota, a defesa de Vorcaro disse que o depoimento representou a primeira oportunidade que o ex-banqueiro teve de se manifestar sobre as investigações do caso Master e de responder a "insinuações" que foram levantadas contra ele.Segundo os advogados, o ex-banqueiro respondeu "de forma clara e consistente" a todos os questionamentos dos investigadores da PF."Restou demonstrado, em especial, que não houve qualquer ato de corrupção envolvendo os servidores mencionados na investigação em curso", afirmaram os advogados.O ex-banqueiro é alvo da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).A operação apurou fraudes bilionárias no Banco Master, que causaram um rombo de até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para o ressarcimento a investidores.