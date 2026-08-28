Professor recebeu nove facadas nas costas - Reprodução / Redes Sociais

Professor recebeu nove facadas nas costasReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2026 11:51





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível observar que Vinícius escrevia no quadro quando o aluno se aproxima por trás.



O adolescente abre a porta que estava ao lado do professor e, em seguida, começa a esfaquear o jovem, que cai no chão gritando. Vinícius consegue se levantar e sair da sala, mas é seguido pelo aluno.



O professor retorna correndo para dentro do espaço e continua a ser seguido pelo adolescente, que fica parado na porta com a faca em riste e foge na sequência. A sala ficou com marcas de sangue na parede e no chão.



Segundo a família de Vinícius, no total, ele recebeu nove facadas. O professor foi socorrido por um vizinho e levado inicialmente para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, sendo transferido para a unidade particular Check Up Hospital na sequência, onde permanece internado.



No hospital, Vinícius contou que ainda sente dor e não consegue mexer a perna direita. Segundo o professor, aquela não era a primeira aula com o adolescente.



“Eu ia corrigir a prova dele. Era a terceira aula que eu tive com ele. Ele é um cara que se movimentava muito durante a aula. Ele estava atrás de mim e nem me liguei ao fato de que ele estava querendo me [esfaquear]. Estou sentindo uma fisgada muito forte no meu dorço, não consigo movimentar direito minha perna direita. Aguardando o resultado [de exames] para saber se teve um ferimento mais interno que possa levar à cirurgia”, contou.



De acordo com o pai de Vinícius, Theurym Figueiredo, o jovem, que é universitário, dava aulas particulares para ganhar dinheiro há cerca de dois anos. À imprensa, ele revelou que ainda não teve coragem de ver o vídeo que mostra o ataque sofrido pelo filho único.



“Eu não vi as imagens ainda, não tenho coragem de ver. É algo animalesco, que não há nada que possa justificar tamanha violência. Estou com o coração destroçado. É meu único filho. Meu filho é um menino bom. Quero agradecer por ele estar vivo. Quando o médico falou que ele estava vivo, para mim, foi suficiente”, disse ele emocionado. Um professor foi esfaqueado pelas costas enquanto dava aula particular, em Manaus, no Amazonas . O universitário Vinícius Figueiredo, de 23 anos, corrigia a prova do adolescente de 14 anos quando recebeu os golpes. O caso, que aconteceu na última quarta-feira (26), é investigado pela Polícia Civil.Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível observar que Vinícius escrevia no quadro quando o aluno se aproxima por trás.O adolescente abre a porta que estava ao lado do professor e, em seguida, começa a esfaquear o jovem, que cai no chão gritando. Vinícius consegue se levantar e sair da sala, mas é seguido pelo aluno.O professor retorna correndo para dentro do espaço e continua a ser seguido pelo adolescente, que fica parado na porta com a faca em riste e foge na sequência. A sala ficou com marcas de sangue na parede e no chão.Segundo a família de Vinícius, no total, ele recebeu nove facadas. O professor foi socorrido por um vizinho e levado inicialmente para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, sendo transferido para a unidade particular Check Up Hospital na sequência, onde permanece internado.No hospital, Vinícius contou que ainda sente dor e não consegue mexer a perna direita. Segundo o professor, aquela não era a primeira aula com o adolescente.“Eu ia corrigir a prova dele. Era a terceira aula que eu tive com ele. Ele é um cara que se movimentava muito durante a aula. Ele estava atrás de mim e nem me liguei ao fato de que ele estava querendo me [esfaquear]. Estou sentindo uma fisgada muito forte no meu dorço, não consigo movimentar direito minha perna direita. Aguardando o resultado [de exames] para saber se teve um ferimento mais interno que possa levar à cirurgia”, contou.De acordo com o pai de Vinícius, Theurym Figueiredo, o jovem, que é universitário, dava aulas particulares para ganhar dinheiro há cerca de dois anos. À imprensa, ele revelou que ainda não teve coragem de ver o vídeo que mostra o ataque sofrido pelo filho único.“Eu não vi as imagens ainda, não tenho coragem de ver. É algo animalesco, que não há nada que possa justificar tamanha violência. Estou com o coração destroçado. É meu único filho. Meu filho é um menino bom. Quero agradecer por ele estar vivo. Quando o médico falou que ele estava vivo, para mim, foi suficiente”, disse ele emocionado.

Segundo a defesa da família, o ataque teria sido motivado por uma nota baixa tirada pelo aluno na escola.



O adolescente foi apreendido na tarde desta quinta-feira (27). Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. A Polícia Civil do Amazonas informou que agentes da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) fizeram buscas e encontraram uma mochila com o canivete utilizado no ataque, uma faca, documentos e outros pertences.

O aparelho do celular do adolescente, entregue pelo genitor dele, será encaminhado para perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração da motivação do ato infracional e verificar possíveis elementos relacionados ao crime.

"O menor se encontra internado na Unidade de Internação Provisória. As investigações continuam com o objetivo de entender o motivo que levou o menor a praticar esse ato infracional gravíssimo", explicou o delegado Luiz Rocha, titular da DEAAI. Segundo a corporação, o professor deverá ser ouvido pela especializada após receber alta médica.